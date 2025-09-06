szeptember 6., szombat

Megérkezett a kártalanítás

1 órája

Rábapordány megkapta a kártalanítást, az agrárcég visszaküzdi magát a világ legjobbjai közé

Lehetőség az újraindításra: a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. megkapta a száj- és körömfájás miatt leölt állatok utáni kártalanítást, jelezte Bóna Szabolcs. Az agrárvállalkozás vezetője közösségi oldalán leírta, álmaik megvalósításához kaptak lehetőséget. Bóna Szabolcs beszámolt a fejleményekről.

Cs. Kovács Attila
A Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. megkapta a ragadós száj- és körömfájás miatt leölt állatok utáni kártalanítást, tudatta közösségi oldalán Bóna Szabolcs, a zrt. igazgatója. "Megígérem, hogy a pénz, amit megkaptunk, jó helyre kerül. A közösség hasznára, a jövő építésére és a céljaink elérésére fordítjuk" - ígérte bejegyzésében a szakember. "Miért fontos? Mert lehetőség a gyors újraindításra. Tudunk állatokat venni. Meg tudjuk tartani a dolgozóinkat. Megígértem, hogy újra kezdjük. Megígértem, hogy feltámadunk. Megígértem, hogy szebbet és jobbat csinálunk" - tette hozzá Bóna Szabolcs.

Bóna Szabolcs bízik a jövőben

A Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. a száj- és körömfájás kitörésekor mindent megtett azért, hogy a vírust távol tartsa telephelyeiről. Példás intézkedéseket hozott a társaság vezetője, a járványt még sem tudták kívül tartani. Az országban a rábapordányi volt az utolsó telep, ahol kitört a járvány. Megsemmisítették a vállalkozás tejelő szarvasmarha állományát és leölték a sertéseket.

"A fertőzés előtt volt egy álmunk. Ez az álom szertefoszlott, de csak néhány pillanatra. A sokk, ami érte a szűkebb és tágabb közösségünket, olyan erőt, olyan összetartozást hozott, ami kevesek sajátja. A mi közösségünk büszke, erős, összetartó és kiáll az álmai mellett. Most a lehetőséget is visszakaptuk a megvalósításhoz. Megtesszük! - fogalmazott Bóna Szabolcs. – Sertésállományunk kiemelkedő egészségügyi státuszát, magas genetikai értékét, a kollégáink szakmai tudását és elkötelezettségét, mások segítésére fordítjuk. Megkezdtük a tenyészállatok előállítását egy nemzetközi genetikai céggel együttműködve. Ez szakmailag és anyagilag is dimenzió váltást fog hozni. Szebbet, jobbat.”

Köszönik a sok támogatást

A szakember hozzáteszi: a tejelő állomány újraindítása nagy kihívás. A genetikai alapjaik rendben vannak. A saját állományukból (megmaradt növendékek) már 100 tehenük termel, többségében üszőborjakat hoztak világra, így van jövő. 

– Tudom, hogy kollégáim tudnak és képesek olyan tenyésztői munkát végezni, amivel ismét az ország és világ legjobb állományai között leszünk. Köszönöm azokat a felajánlásokat, amiket kaptunk az állatok vásárlására. Köszönöm azt a bizalmat, amivel sokan fogadtak minket, amikor kétséges volt, hogy megkapjuk a kártalanítást. Köszönöm az elismerő szavakat és a sok biztatást, ami a vírus tombolásának idején az általunk végzett védekezést ismerte el szakmai körökből. A legjobban pedig a sok szeretet és aggódást köszönöm. Folyamatosan éreztük, hogy aki nyitott szemmel és füllel követte az eseményeket, tisztában volt vele, hogy áldozatok vagyunk. A hatóságok dolgozói, a hivatalok dolgozói a mentesítésben résztvevők, mind segítettek és ezt köszönöm - fejezte be írását Bóna Szabolcs.

 

