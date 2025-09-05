Új bolt nyílt Bőnyön, de egyelőre zárva tart - Megtudtuk, mi az oka!

- A településünkön működő COOP bolt április 20-án tart utoljára nyitva - tette közzé az önkormányzati hivatal a község weboldalán. A lakossági tájékoztatóban leírták, hogy az épülő új üzlet várható nyitása előzetes tájékoztatás alapján 2025. május második fele. A helyiek felháborodása azonban hónapról hónapra csak nőtt, a nyár folyamán ugyanis befejeződött az építkezés, az új üzlet és a parkoló is elkészült, de még mindig nem nyitott meg a bolt Bőnyön.

Elkészült a bolt Bőnyön, de még zárva van. Jelenleg is a hatósági ügyeket intézik. Fotó: Csapó Balázs

Szervezett utak, amíg nincs bolt Bőnyön

Lapunk segítségét kérték olvasóink, hogy utána járjunk, mi ennek az oka, ugyanis nem kaptak tájékoztatást a késedelmekről. Megkerestük Farkas János polgármestert, aki elmondta, hogy az önkormányzat a helyben működő kereskedelmi egységekkel közösen igyekezett ebben az átmeneti időszakban az ellátási, beszerzési nehézségeken könnyíteni. - Felvettem a kapcsolatot a Bőnyi Kavalkád és Kulcsár Hús üzletek tulajdonosaival, egyeztettünk a nyitvatartási időszakok bővítéséről, az árukészletek mennyiségi és választéki kérdéséről. Az önkormányzat heti két alkalommal - hétfő és péntek - a birtokában lévő falu busszal bevásárló utakat szervezett győri bevásárló egységekbe. Kértük, hogy a lakosság jelezze részvételét az önkormányzatnál, azonban egy telefon, vagy megkeresés sem érkezett hozzánk. Kértük azokat, akik nem képesek önállóan részt venni a bevásárlásra szervezett utakon, valamint nincs segítségük, hogy juttassák el az önkormányzathoz az igényüket tartalmazó listájukat és a vásárlás ellenértékét. A beszerzést megoldottuk volna - fejtette ki Farkas János.

A régi Coop üzletet lebontották Bőnyön, az elkészült új és modern épület parkolót is kapott a község központjában. Fotó: Csapó Balázs

A polgármester folyamatosan egyeztetett a COOP-al egy esetleges átmeneti árusító hely létrehozásáról, ahol alapvető élelmiszereket lehetett volna beszerezni, végül erre nem került sor. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jelenleg még a hatósági ügyintézések zajlanak, ami miatt még nem tudják pontosan, mikor nyithat meg a bolt Bőnyön.

Az üggyel kapcsolatban több fórumon is kerestük a COOP üzletláncot, amint választ kapunk megosztjuk olvasóinkkal. Úgy tudjuk, hogy a korábbi boltban dolgozókat a szomszédos települések boltjaiban alkalmazzák ideiglenesen.

A helyi lakosság panaszt tett, nehézség, hogy nincs hol bevásárolni

Varga Mihályné bőnyi 80 éves lakos lapunknak elmondta, hogy csak egy kis zöldséges van nyitva a községben. - Sokan fel vannak háborodva, hogy még mindig nem nyitott meg a bolt Bőnyön, főleg az idősek. Azt hallottuk, hogy mindig találtak valami hibát, ami miatt még mindig nincs bolt. Sokan nem értik, miért áll ott üresen az új épület, szeretnénk tájékoztatást kapni, de nem adnak. Az átmeneti időszakra nekünk is jól jött volna egy olyan kisbolt, mint amit Győrben az Arrabona előtt állítottak fel - jegyezte meg a nyugdíjas asszony. Varga Mihályné azt mondta, hogy nem is tudott az önkormányzat bevásárlást támogató kezdeményezéséről, mivel azt az interneten tették közzé. Nagy Petra, szintén bőnyi lakos is az ügy kapcsán kereste meg a Kisalföldet. Megjegyezte, hogy a lakosoknak a mindennapi bevásárlás jelentős nehézséget okoz.