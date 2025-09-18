1 órája
Biztonsági öv használata: több 100 ezer forintos bírságot kockáztat mostantól minden autós
2025. július 5-től az objektív felelősség hatálya alá tartozik a biztonsági öv használatának elmulasztása. Ez a rendelet szeptember 18-tól, csütörtöktől hatályba is lépett, amely meghatározza a büntetés mértékét is. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: kiszélesítik az objektív felelősség hatálya alá eső szabálysértéseket. A biztonsági öv bekapcsolása is ebbe a körbe tartozik.
Tekintettel arra, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályok megszegése nemcsak közvetve, de közvetlenül is alkalmas arra, hogy emberek életét, testi épségét veszélyeztesse, ezért elengedhetetlenül szükséges a szankcionálás, erre pedig jelenleg az objektív felelősség elvén alapuló eljárás a legmegfelelőbb –hangzott el a témában szeptember 17-én, amikor sajtótájékoztatót tartott az Országos Rendőr-főkapitányság Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban.
Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy míg korábban az utas lényegében maga döntött arról, hogy beköti-e magát, és őt is büntették, ha nem tett így, ez nyáron megváltozott. Azóta a sofőrt, még pontosabban az autó üzemtartóját is terheli a felelősség ez ügyben. Szeptember 18-tól pedig büntetnek is érte. Aminek összege több százezer forint is lehet.
Mekkora a bírság, ha nincs bekötve a biztonsági öv?
Az objektív felelősség biztonsági öv esetében azt jelenti, hogy elsősorban a sofőrt, másodsorban, egyes helyzetekben a sofőrt büntetik meg, ha nincs bekapcsolva az utas. De mekkora a büntetés? A KEMMA oldalán a témáról bővebben olvasható:
- Lakott területen belül: 20 000 forint/fő
- Lakott területen kívül: 30 000 forint/fő
- Autóúton vagy autópályán: 40 000 forint/fő
Mint ahogy az a rendőrség sajtótájékoztatóján elhangzott: egy szankció akkor fejti ki a hozzá fűzött hatást, ha az emberekben tudatosul, hogy a jogsértésért nem marad el a felelősségre vonás, amelyre a lehető legrövidebb időn belül sor kerül, és mértéke igazodik a jogsértés súlyához, valamint a jövőre nézve visszatartó hatású.
A biztonsági öv objektív felelősség hatálya alá kerülésének ötlete és az azt lehetővé tévő törvényi szabályozás között napra pontosan 9 hónap telt el. Ez az idő egy ilyen horderejű jogalkotásnál igen rövidnek mondható, és azt mutatja, hogy a jogalkotó felismerte és támogatta, hogy a rendőrség javaslata a közlekedésbiztonság javítását célozza és hozzájárul a közlekedési balesetek súlyosságának csökkenéséhez.
Kiemelték: a biztonsági öv szerepét, jelentőségét, és ismertette a jogszabály-módosítás előzményeit. A gépjárművekbe szerelt hárompontos biztonsági öv az emberiség történetének egyik legfontosabb biztonságtechnikai fejlesztése, amelynek az elmúlt fél évszázadban a legszerényebb becslések szerint is legalább egymillióan köszönhetik az életüket. A biztonsági öv jelenleg is a gépjárművek legelterjedtebb és legfontosabb biztonsági, utasvédelmi berendezése, és minden más – jármű utasterében alkalmazott – passzív biztonsági megoldás alapja (légzsák, övfeszítő stb.).
A biztonsági öv kapcsán, ahogy Berzai Zsolt alezredes, a ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztály osztályvezetője ezt a 17-én tartott sajtótájékoztatón összegezte, a szeptember 18-án hatályba lépett módosítása alapján „tettenérés és az M2 és M3 kategóriájú járművek kivételével a gépjármű üzemeltetője felelős azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezéseket az érintettek megtartsák”.
Vizsgálatok igazolják, hogy a biztonsági öv használata átlagosan 50-60%-kal csökkenti a személyi sérülés, valamint a halálozás kockázatát, továbbá jelentős szerepe van a sérülések súlyosságának csökkentésében. Baleset esetén a szabályosan rögzített öv nemcsak a test előrelendülését, illetve a járműből kiesést akadályozza meg, hanem az ütközés során fellépő energiát az emberi test legnagyobb teherbírású részeihez, a medencéhez és a bordákhoz vezeti el.