szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatályba lépett a rendelet

1 órája

Biztonsági öv használata: több 100 ezer forintos bírságot kockáztat mostantól minden autós

Címkék#büntetés#biztonsági övek használata#rendőrség#biztonsági öv

2025. július 5-től az objektív felelősség hatálya alá tartozik a biztonsági öv használatának elmulasztása. Ez a rendelet szeptember 18-tól, csütörtöktől hatályba is lépett, amely meghatározza a büntetés mértékét is. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: kiszélesítik az objektív felelősség hatálya alá eső szabálysértéseket. A biztonsági öv bekapcsolása is ebbe a körbe tartozik.

Kisalföld.hu

Tekintettel arra, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályok megszegése nemcsak közvetve, de közvetlenül is alkalmas arra, hogy emberek életét, testi épségét veszélyeztesse, ezért elengedhetetlenül szükséges a szankcionálás, erre pedig jelenleg az objektív felelősség elvén alapuló eljárás a legmegfelelőbb –hangzott el a témában szeptember 17-én, amikor sajtótájékoztatót tartott az Országos Rendőr-főkapitányság Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: kiszélesítik az objektív felelősség hatálya alá eső szabálysértéseket. A biztonsági öv bekapcsolása is ebbe a körbe tartozik. 

biztonsági öv büntetés objektív felelősség büntetés
Az objektív felelősség biztonsági öv esetében azt jelenti, hogy elsősorban a sofőrt, másodsorban, egyes helyzetekben a sofőrt büntetik meg, ha nincs bekapcsolva az utas.
Forrás:  MW Archívum

Mint ismert, július 5. óta a biztonsági öv bekapcsolása is ebbe a körbe tartozik. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy míg korábban az utas lényegében maga döntött arról, hogy beköti-e magát, és őt is büntették, ha nem tett így, ez nyáron megváltozott. Azóta a sofőrt, még pontosabban az autó üzemtartóját is terheli a felelősség ez ügyben. Szeptember 18-tól pedig büntetnek is érte. Aminek összege több százezer forint is lehet. 

Mekkora a bírság, ha nincs bekötve a biztonsági öv?

Az objektív felelősség biztonsági öv esetében azt jelenti, hogy elsősorban a sofőrt, másodsorban, egyes helyzetekben a sofőrt büntetik meg, ha nincs bekapcsolva az utas. De mekkora a büntetés? A KEMMA oldalán a témáról bővebben olvasható:

  • Lakott területen belül: 20 000 forint/fő
  • Lakott területen kívül: 30 000 forint/fő
  • Autóúton vagy autópályán: 40 000 forint/fő

Jön a szigorítás, ami minden autóst érinteni fog, ha nem akarsz ezért büntetést, most figyelj. A biztonsági öv használatára vonatkozóan változnak a szabályok.

Mint ahogy az a rendőrség sajtótájékoztatóján elhangzott: egy szankció akkor fejti ki a hozzá fűzött hatást, ha az emberekben tudatosul, hogy a jogsértésért nem marad el a felelősségre vonás, amelyre a lehető legrövidebb időn belül sor kerül, és mértéke igazodik a jogsértés súlyához, valamint a jövőre nézve visszatartó hatású.

A biztonsági öv objektív felelősség hatálya alá kerülésének ötlete és az azt lehetővé tévő törvényi szabályozás között napra pontosan 9 hónap telt el. Ez az idő egy ilyen horderejű jogalkotásnál igen rövidnek mondható, és azt mutatja, hogy a jogalkotó felismerte és támogatta, hogy a rendőrség javaslata a közlekedésbiztonság javítását célozza és hozzájárul a közlekedési balesetek súlyosságának csökkenéséhez.

Kiemelték: a biztonsági öv szerepét, jelentőségét, és ismertette a jogszabály-módosítás előzményeit. A gépjárművekbe szerelt hárompontos biztonsági öv az emberiség történetének egyik legfontosabb biztonságtechnikai fejlesztése, amelynek az elmúlt fél évszázadban a legszerényebb becslések szerint is legalább egymillióan köszönhetik az életüket. A biztonsági öv jelenleg is a gépjárművek legelterjedtebb és legfontosabb biztonsági, utasvédelmi berendezése, és minden más – jármű utasterében alkalmazott – passzív biztonsági megoldás alapja (légzsák, övfeszítő stb.).

A biztonsági öv kapcsán, ahogy Berzai Zsolt alezredes, a ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztály osztályvezetője ezt a 17-én tartott sajtótájékoztatón összegezte, a szeptember 18-án hatályba lépett módosítása alapján „tettenérés és az M2 és M3 kategóriájú járművek kivételével a gépjármű üzemeltetője felelős azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezéseket az érintettek megtartsák”.

Vizsgálatok igazolják, hogy a biztonsági öv használata átlagosan 50-60%-kal csökkenti a személyi sérülés, valamint a halálozás kockázatát, továbbá jelentős szerepe van a sérülések súlyosságának csökkentésében. Baleset esetén a szabályosan rögzített öv nemcsak a test előrelendülését, illetve a járműből kiesést akadályozza meg, hanem az ütközés során fellépő energiát az emberi test legnagyobb teherbírású részeihez, a medencéhez és a bordákhoz vezeti el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu