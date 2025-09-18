Biztonsági öv használata: több 100 ezer forintos bírságot kockáztat mostantól minden autós

Tekintettel arra, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályok megszegése nemcsak közvetve, de közvetlenül is alkalmas arra, hogy emberek életét, testi épségét veszélyeztesse, ezért elengedhetetlenül szükséges a szankcionálás, erre pedig jelenleg az objektív felelősség elvén alapuló eljárás a legmegfelelőbb –hangzott el a témában szeptember 17-én, amikor sajtótájékoztatót tartott az Országos Rendőr-főkapitányság Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: kiszélesítik az objektív felelősség hatálya alá eső szabálysértéseket. A biztonsági öv bekapcsolása is ebbe a körbe tartozik.

Az objektív felelősség biztonsági öv esetében azt jelenti, hogy elsősorban a sofőrt, másodsorban, egyes helyzetekben a sofőrt büntetik meg, ha nincs bekapcsolva az utas.

Forrás: MW Archívum

Mint ismert, július 5. óta a biztonsági öv bekapcsolása is ebbe a körbe tartozik. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy míg korábban az utas lényegében maga döntött arról, hogy beköti-e magát, és őt is büntették, ha nem tett így, ez nyáron megváltozott. Azóta a sofőrt, még pontosabban az autó üzemtartóját is terheli a felelősség ez ügyben. Szeptember 18-tól pedig büntetnek is érte. Aminek összege több százezer forint is lehet.

Mekkora a bírság, ha nincs bekötve a biztonsági öv?

Lakott területen belül: 20 000 forint/fő

Lakott területen kívül: 30 000 forint/fő

Autóúton vagy autópályán: 40 000 forint/fő