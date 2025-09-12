szeptember 12., péntek

Biológiai szúnyoglárva-gyérítés lesz hétvégén Győrben

Címkék#Győr-Szol Zrt#biológiai szúnyoglárva#tenyészhely

Biológiai szúnyoglárva-gyérítés lesz hétvégén Győrben

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint szeptember 12. és 16 között biológiai szúnyoglárva-gyérítést végeznek Győr közigazgatási határán belül (kivéve természetvédelmi területek) található szúnyoglárva tenyészhelyeken. A gyérítés történhet platós terepjáróra szerelt IBC tartályból, nagynyomású szivattyú segítségével, gyalogosan szórással és kézi vagy gépi permetezéssel. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

