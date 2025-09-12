szeptember 12., péntek

Eredményes a Fáklya

2 órája

Minősítették a rábapordányi tűzoltókat, megkapták az oklevelet

Minősítőn jártak a napokban a rábapordányi önkéntes tűzoltók. Alkalmasak lettek a bevetésre.

Kisalföld.hu

A rábapordányi Települési Önkéntes Mentőszervezet, a Fáklya Tűzoltó Egyesület együttműködésével Nemzeti Minősítő Oklevelet szerzett az alapvető vízkárelhárítási tevékenység szakterületén. A minősítést a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága állította ki, amely tanúsítja, hogy a mentőszervezet megfelel a Nemzeti Minősítési Rendszer szakmai követelményeinek. A tűzoltók bizonyították, hogy alkalmasak a hazai katasztrófák, veszélyhelyzetek elleni védekezésre, illetve bevethetők ilyen esetekben.

Minősítő vizsgát tettek a rábapordányi önkéntes tűzoltók. Fotó: Fáklya egyesület

 

 

