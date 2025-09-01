Új fejezetet nyit az életében Betty Love - Győrújbaráton adott interjút portálunknak - fotók, videó

A kilencvenes és a kétezres évek hajnalának egyik legnagyobb magyar popikonja kétségkívül Betty Love volt. A kor számunka egyet jelentett a felszabadultsággal és a gondtalan bulikkal – nem véletlen, hogy a mai napig mosollyal az arcunkon idézzük fel. Az idő múlásával persze a felelősség és persze a számlák is ránk találtak, de a dalok, a hangulat és a közös élmények örökre velünk maradtak.

Betty Love-on nem fog az idő.

Forrás: Facebook/Betty Love

Az énekesnő ma is elképesztő formában van, sugárzik belőle az energia és a nőiesség, mintha megállt volna számára az idő. Nehéz elhinni, hogy már harminc éve annak, hogy először színpadra állt és idén 25 éve jelent meg első szólólemeze.

A kilencvenes évek és a kétezres évek eleje meghatározó korszak volt a mi korosztályunknak. Nem sírok vissza semmit, de markáns élményeket őrzök ebből az időszakból. Annyira tömény volt, hogy nem is biztos, hogy mindenre emlékszünk. Az új hullámban azok is kapnak ebből a zenei világból egy adagot, akik akkor születtek. Nagyon szeretem azt a fajta időutazást, amit egy ilyen buli tud szerezni

- fogalmazott Betty Love, polgári nevén Boros Bernadett.

Az énekesnő hosszabb szünetet is tartott a pályája során: hét évig egyáltalán nem állt színpadra. Visszatérését annál nagyobb lelkesedés övezte, hiszen a közönség nem felejtette el a dalait, sőt: együtt énekelte vele a húszéves slágereket is. Az újrakezdés azonban már sokkal tudatosabban tervezte meg:

„A kevesebb néha több, ez a mottóm. Nem hiszek abban, hogy túlhajtsuk magunkat, túl sokat vállaljunk, vagy egymástól túl messzire vállaljunk fellépéseket, mert az kiégeti az embert. Ezt pedig nem lehet hosszú távon csinálni. Fontos, hogy ha színpadra állok, jelen legyek és ott valami különleges, varázslatos dolog szülessen.”

Márpedig született, hiszen Az Éjjel soha nem érhet véget című szám 2016-ban focihimnusszá avanzsált.

Betty Love énekelte korábban azt, amit ma futballdrukkerek dalolnak

„Amikor először kaptam egy videót egy kedves barátnőmtől 2016 tavaszán arról, hogy az ultrák éneklik: repülj velünk a szerelem szárnyán… Teljes képzavarban voltam. Szürreális volt, kirázott a hideg. Nem tudtam megmondani, hogy mi, de éreztem, hogy valami olyan történik, ami számomra teljesen érthetetlen, mégis örülök neki. Amikor először nyert Franciaországban a magyar csapat, épp a belvárosban voltam a párommal. Akkor szembesültem azzal, hogy mindenki a dalunkat énekli. Nem tértünk magunkhoz. Kicsit hátrahúzódtam, nem tudták, ki vagyok. De közben rázott a hideg”