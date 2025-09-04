Betöltötte századik életévét, faluja közössége is szeretettel köszöntötte Zsófia nénit Tárnokrétin

Ritka eseményről, századik születésnapról adott hírt közösségi oldalán a tárnokréti önkormányzat. A község Gecsei Andrásné Bojsza Zsófia nénit ünnepli, aki megérte e szép kort. 100. születésnapja alkalmából a tárnokrétiek, a helyi képviselő-testülete nevében Nagy Ferencné önkormányzati képviselő látogatta meg Zsófia nénit és adta át a közösség jókívánságait.

A tárnokréti önkormányzat nevében Nagy Ferencné köszöntötte fel Gecsei Andrásné Zsófia nénit. Fotó: Önkormányzat

Zsófia nénit ünnepli Tárnokréti

Nagy Ferencné meleg szavakkal és szeretettel köszöntötte Gecsei Andrásnét, aki 1925. szeptember 3-án született Tárnokrétiben. Ma is a faluban él, családja gondoskodik róla. A képviselő köszöntőjében kitért a szeretet erejére, ami Zsófi nénit ma is kíséri. Szólt az életét kísérő mindennapokról, majd boldog születésnapot, szeretetet, hozzá erőt, egészséget, sok boldogságot kívánt! Átadta Magyarország miniszterelnökének emléklapját és az önkormányzat ajándékát.