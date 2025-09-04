szeptember 4., csütörtök

Születésnap

1 órája

Betöltötte századik életévét, faluja közössége is szeretettel köszöntötte Zsófia nénit Tárnokrétin

Címkék#Gecsei Andrásné#miniszterelnök#születésnap#Tárnokréti#köszöntés

Gecsei Andrásnét ünnepelte a napokban Tárnokréti közössége. Zsófia néni betöltötte ugyanis századik életévét, e jeles alkalomból köszöntötte őt fel a tárnokréti önkormányzat is.

Kisalföld.hu

Ritka eseményről, századik születésnapról adott hírt közösségi oldalán a tárnokréti önkormányzat. A község Gecsei Andrásné Bojsza Zsófia nénit ünnepli, aki megérte e szép kort. 100. születésnapja alkalmából a tárnokrétiek, a helyi képviselő-testülete nevében Nagy Ferencné önkormányzati képviselő látogatta meg Zsófia nénit és adta át a közösség jókívánságait.

Gecsei Andrásnét köszöntötte Tárnokréti századik születésnapján.
A tárnokréti önkormányzat nevében Nagy Ferencné köszöntötte fel Gecsei Andrásné Zsófia nénit. Fotó: Önkormányzat

Zsófia nénit ünnepli Tárnokréti

Nagy Ferencné meleg szavakkal és szeretettel köszöntötte Gecsei Andrásnét, aki 1925. szeptember 3-án született Tárnokrétiben. Ma is a faluban él, családja gondoskodik róla. A képviselő köszöntőjében kitért a szeretet erejére, ami Zsófi nénit ma is kíséri. Szólt az életét kísérő mindennapokról, majd boldog születésnapot, szeretetet, hozzá erőt, egészséget, sok boldogságot kívánt! Átadta Magyarország miniszterelnökének emléklapját és az önkormányzat ajándékát. 

Zsófia néni századik születésnapján a miniszterelnök is gratulált.

 

 

