Beszakadt a szennyvízcsatorna Győr forgalmas útján, forgalmi változásokra készüljenek a közlekedők

A kialakult aláüregelődés az úttest beszakadásának közvetlen veszélyét hordozta magában, ami súlyos balesetveszélyt jelentett. A közegészségügyi kockázatok és a fennálló veszélyhelyzet miatt a helyreállítási munkálatok elvégzése halaszthatatlanná vált. A rekonstrukció célja a szennyvízhálózat műszaki állapotának helyreállítása és a biztonságos üzemelés tartós biztosítása –írja a Pannon Víz weboldalán.

A felújítás során megújul az utca 400 mm átmérőjű gerincvezetéke, mintegy 60 méter hosszban. Emellett sor kerül hat házibekötés, négy víznyelő cseréjére is.

A kivitelezés idejére az érintett útszakaszt teljes pályaszélességben lezárták, így a Nagysándor József utca ideiglenesen zsákutcává vált. Kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal és körültekintéssel vezessenek a környéken.

A lezárás a helyi autóbuszjáratok útvonalát is érinti: az érintett járatok jelenleg a Mártírok útja felé kerülő útvonalon közlekednek.

A munkálatok várhatóan öt hetet vesznek igénybe.