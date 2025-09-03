szeptember 3., szerda

Munkálatok

1 órája

Beszakadt a szennyvízcsatorna Győr forgalmas útján, forgalmi változásokra készüljenek a közlekedők

Címkék#úttest#szennyvízhálózat#szennyvízcsatorna#Pannon Víz#munka

Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák kezdődtek Győrben a Nagysándor József utcában a Kölcsey Ferenc utca és Szondi utca közötti szakaszon. Az érintett területen havária helyzet alakult ki a szennyvízcsatorna beszakadása következtében.

Kisalföld.hu
A kialakult aláüregelődés az úttest beszakadásának közvetlen veszélyét hordozta magában, ami súlyos balesetveszélyt jelentett. A közegészségügyi kockázatok és a fennálló veszélyhelyzet miatt a helyreállítási munkálatok elvégzése halaszthatatlanná vált. A rekonstrukció célja a szennyvízhálózat műszaki állapotának helyreállítása és a biztonságos üzemelés tartós biztosítása –írja a Pannon Víz weboldalán.

A felújítás során megújul az utca 400 mm átmérőjű gerincvezetéke, mintegy 60 méter hosszban. Emellett sor kerül hat házibekötés, négy víznyelő cseréjére is.

A kivitelezés idejére az érintett útszakaszt teljes pályaszélességben lezárták, így a Nagysándor József utca ideiglenesen zsákutcává vált. Kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal és körültekintéssel vezessenek a környéken.

A lezárás a helyi autóbuszjáratok útvonalát is érinti: az érintett járatok jelenleg a Mártírok útja felé kerülő útvonalon közlekednek.

A munkálatok várhatóan öt hetet vesznek igénybe.

 

