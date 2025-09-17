szeptember 17., szerda

Gyászol a csapat

2 órája

A Besenyő SC elvesztette törzsszurkolóját, aki nélkül üres lesz a pálya és sokkal csendesebb az öltöző

Címkék#Besenyő SC#Bálint Szabolcs#szurkoló#sportpálya#rábapatona#gyászhír

Törzsszurkolóját veszítette el a rábapatonai Besenyő SC. Bálint Szabolcsot gyászolja a csapat és siratják az egész faluban. A Besenyő SC mérkőzései elképzelhetetlenek voltak nélküle.

Kisalföld.hu

Gyászhírt közölt közösségi oldalán a rábapatonai Besenyő SC. Az egyesület elvesztette törzsszurkolóját, aki nélkül nem kezdődhetett mérkőzés. Aki a csapattal volt győzelemben, vereségben, buzdította a gárdát és együtt örült a játékosokkal, ha nyert a csapat. Bálint Szabolcsot nem csak a sportpályán, a Besenyő SC otthonában a sportbarátok szerették, hanem az egész faluban.

Elhunyt a Besenyő SC törzsszurkolója.
Bálint Szabolcs a rábapatonai Besenyő SC törzsszurkolója volt. A csapat gyászol. Fotó: Besenyő SC

Gyászol a Besenyő SC

"Sajnálattal tudatjuk, hogy elhunyt Bálint Szabolcs, csapatunk hűséges törzsszurkolója. Mély fájdalom ez a csapatnak és a rábapatonai közösségnek, hiszen egy csupa szív embert ragadott el az élet. Olyasvalakit, aki nélkül soha nem kezdődhetett el egyetlen mérkőzés sem, és akit mindenki szeretett Rábapatonán.

Szabi hétről hétre az elsők között érkezett a focipályára meccsnapokon, hogy buzdítsa szeretett együttesét. Az öltözői életből is kivette a részét, hiszen a meccsek utáni ünneplést mindig a fiúkkal töltötte. 

– Többé nem segítesz kitűzni a szögletzászlókat, nem mulatsz együtt a csapattal, nem visszhangzik a pálya a hangodtól, amikor teli torokból kiáltod: Hajrá, Patona! Mostantól az égi lelátóról figyelsz bennünket – emlékedet örökké őrizzük, osztozunk a gyászoló család fájdalmában"-fogalmazott a rábapatonai sportegyesület gyászjelentése.

 

