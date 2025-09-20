szeptember 20., szombat

Friderika névnap

13°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Stabilak az üzemanyagárak

2 órája

Az Auchan benzinkutakon jóval olcsóbban tankolhatunk

Címkék#benzinkút#Auchan#kedvezmény

Nem történt jelentős változás a hazai üzemanyagárakban, a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára jelenleg körülbelül azonos szinten, 585 forint körül mozog. Ezen a hétvégén viszont érdemes ellátogatni az Auchan benzinkutakra, mert péntektől vasárnapig 20 forintot spórolhatunk literenként, ha legalább 20 liter 95-ös, vagy PRO 100-as benzint vásárolunk.

Kisalföld.hu

Az autósoknak kisebb könnyebbséget hozhat, hogy ezen a hétvégén (szeptember 19–21. között) az Auchan benzinkutaknál megint kedvezménnyel lehet tankolni 

benzinkút
Az Auchan benzinkúton jóval olcsóbban tankolhatunk a hétvégén. Forrás: Auchan

Benzinkút árak: minden liter számít

Ez egy átlagos tankolás esetében, ami kb. 30 liter szokott lenni, 600 forinttal kevesebb végösszeget jelent.

A pontos árakról és az akcióban részt vevő kutakról a weboldalon lehet tájékozódni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu