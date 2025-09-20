2 órája
Az Auchan benzinkutakon jóval olcsóbban tankolhatunk
Nem történt jelentős változás a hazai üzemanyagárakban, a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára jelenleg körülbelül azonos szinten, 585 forint körül mozog. Ezen a hétvégén viszont érdemes ellátogatni az Auchan benzinkutakra, mert péntektől vasárnapig 20 forintot spórolhatunk literenként, ha legalább 20 liter 95-ös, vagy PRO 100-as benzint vásárolunk.
Az autósoknak kisebb könnyebbséget hozhat, hogy ezen a hétvégén (szeptember 19–21. között) az Auchan benzinkutaknál megint kedvezménnyel lehet tankolni
Benzinkút árak: minden liter számít
Ez egy átlagos tankolás esetében, ami kb. 30 liter szokott lenni, 600 forinttal kevesebb végösszeget jelent.
A pontos árakról és az akcióban részt vevő kutakról a weboldalon lehet tájékozódni.