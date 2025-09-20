Az Auchan benzinkutakon jóval olcsóbban tankolhatunk

Az autósoknak kisebb könnyebbséget hozhat, hogy ezen a hétvégén (szeptember 19–21. között) az Auchan benzinkutaknál megint kedvezménnyel lehet tankolni

Az Auchan benzinkúton jóval olcsóbban tankolhatunk a hétvégén. Forrás: Auchan

Benzinkút árak: minden liter számít

Ez egy átlagos tankolás esetében, ami kb. 30 liter szokott lenni, 600 forinttal kevesebb végösszeget jelent.

A pontos árakról és az akcióban részt vevő kutakról a weboldalon lehet tájékozódni.