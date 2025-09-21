Hazánkon belüli vándorlás: csábítók Győr-Moson-Sopron járásai

A KSH a belföldi vándorlási trendeket vizsgálta a szeptember közepén megjelent kiadványában, a 2018-2024 közötti időszakban. Térségünk lakóinak különösen érdekes ebből az, hogyan alakult a belföldi vándorlási egyenleg Magyarországon tavaly. Tanulság: nagyot nyert a Dunántúl északnyugati része. Mutatjuk, miért.

Belföldi vándorlás: Győr-Moson-Sopron az egyetlen vándorlási többletű - Tóth Hajnalka, aki családjával a belső migráció képviselőiként egy félországnyi távolságból, Kelet-Magyarországról költözött Győrasszonyfára.

Fotó: Rákóczy Ádám

Belföldi vándorlás: Győr-Moson-Sopron járásai a legnépszerűbbek

Megnéztük az ezer főre jutó vándorlási egyenleget 2024-ben Magyarország járásai szerint. Győr-Moson-Sopron az egyetlen vármegye, amelyiknek minden járása vándorlási többletet könyvelhetett el tavaly a Központi Statisztikai Hivatal szerint. A nyugat-dunántúli vármegyék a vizsgált időszak során vándorlási nyereséget mutattak, ami beleillik az előző évek trendjeibe. A legnagyobb vándorlási nyereséggel a Győr melletti Téti járás (9,3 ezrelék) rendelkezett. Győr-Moson-Sopronban a Győri járás 4,2, a Pannonhalmi 4.6, a Mosonmagyaróvári 2,4, a Csornai 5, a Kapuvári 3,1, a Soproni 4 ezrelékes plusszal zárt tavaly. Ugyanezek az adatok 2020-ban: a Győri járás 7,9, a Pannonhalmi 8,5, a Mosonmagyaróvári 7, a Csornai 0,3, a Kapuvári 4,8, a Soproni 7,9, a Téti 13,2 ezrelékes plusszal zárt tavaly. Vagyis a számok alapján a régióba történő vándorlás mértéke mérséklődött az elmúlt években. Egy összehasonlító adat jól mutatja ezt: a térség vándorlási nyeresége 2024-ben 58 százalékkal kevesebb volt, mint 2018-ban. A statisztikák alapján azt is tudjuk, hogy a nyugat-dunántúli régióba tavaly Közép-Dunántúlról háromezren, a Dél-Alföldről 2700-an, Észak-Alföldről 700-an, Észak-Magyarországról 600-an, a Dél-Dunántúlról 280-an költöztek át. Régiónkban a népességnövekedés most már permanens, a betelepülés állandó.

A Balaton mindig csábító

A közép-dunántúli vármegyék egyenlege szintén pozitív volt. A Velencei-tó partján fekvő Gárdonyi járás 2024-ben az ország legmagasabb vándorlási egyenlegével rendelkezett (több mint 16 ezrelék). A Balaton-parti járások (Balatonalmádi, Balatonfüredi és Tapolcai) 2024-ben is fontos vándorlási célpontok voltak. Országosan a legjobban a gárdonyi járás teljesített 16 ezrelékkel, a második a tatai 10,5-tel, a harmadik a balatonalmádi 11,4-gyel, és utánuk következik a téti 9,3-mal.