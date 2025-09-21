szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Statisztikai adatok

1 órája

Hazánkon belüli vándorlás: csábítók Győr-Moson-Sopron járásai

Címkék#Győr-Moson--Sopron#belföldön#vándorlás

Győr-Moson-Sopron az egyetlen vármegye, amelyiknek minden járása vándorlási többletet könyvelhetett el tavaly. A téti járásba pedig százalékosan a negyedik legtöbben érkeztek tavaly: megnéztük a belföldi vándorlási egyenleget Magyarország járásai szerint.

Gyurina Zsolt

A KSH a belföldi vándorlási trendeket vizsgálta a szeptember közepén megjelent kiadványában, a 2018-2024 közötti időszakban. Térségünk lakóinak különösen érdekes ebből az, hogyan alakult a belföldi vándorlási egyenleg Magyarországon tavaly. Tanulság: nagyot nyert a Dunántúl északnyugati része. Mutatjuk, miért.

Belföldi vándorlás: Győr-Moson-Sopron az egyetlen vándorlási többletű
Belföldi vándorlás: Győr-Moson-Sopron az egyetlen vándorlási többletű - Tóth Hajnalka, aki családjával a belső migráció képviselőiként egy félországnyi távolságból, Kelet-Magyarországról költözött Győrasszonyfára. 
Fotó: Rákóczy Ádám

Belföldi vándorlás: Győr-Moson-Sopron járásai a legnépszerűbbek

Megnéztük az ezer főre jutó vándorlási egyenleget 2024-ben Magyarország járásai szerint. Győr-Moson-Sopron az egyetlen vármegye, amelyiknek minden járása vándorlási többletet könyvelhetett el tavaly a Központi Statisztikai Hivatal szerint. A nyugat-dunántúli vármegyék a vizsgált időszak során vándorlási nyereséget mutattak, ami beleillik az előző évek trendjeibe. A legnagyobb vándorlási nyereséggel a Győr melletti Téti járás (9,3 ezrelék) rendelkezett. Győr-Moson-Sopronban a Győri járás 4,2, a Pannonhalmi 4.6, a Mosonmagyaróvári 2,4, a Csornai 5, a Kapuvári 3,1, a Soproni 4 ezrelékes plusszal zárt tavaly. Ugyanezek az adatok 2020-ban: a Győri járás 7,9, a Pannonhalmi 8,5, a Mosonmagyaróvári 7, a Csornai 0,3, a Kapuvári 4,8, a Soproni 7,9, a Téti 13,2 ezrelékes plusszal zárt tavaly. Vagyis a számok alapján a régióba történő vándorlás mértéke mérséklődött az elmúlt években. Egy összehasonlító adat jól mutatja ezt: a térség vándorlási nyeresége 2024-ben 58 százalékkal kevesebb volt, mint 2018-ban. A statisztikák alapján azt is tudjuk, hogy a nyugat-dunántúli régióba tavaly Közép-Dunántúlról háromezren, a Dél-Alföldről 2700-an, Észak-Alföldről 700-an, Észak-Magyarországról 600-an, a Dél-Dunántúlról 280-an költöztek át. Régiónkban a népességnövekedés most már permanens, a betelepülés állandó.

A Balaton mindig csábító

A közép-dunántúli vármegyék egyenlege szintén pozitív volt. A Velencei-tó partján fekvő Gárdonyi járás 2024-ben az ország legmagasabb vándorlási egyenlegével rendelkezett (több mint 16 ezrelék). A Balaton-parti járások (Balatonalmádi, Balatonfüredi és Tapolcai) 2024-ben is fontos vándorlási célpontok voltak. Országosan a legjobban a gárdonyi járás teljesített 16 ezrelékkel, a második a tatai 10,5-tel, a harmadik a balatonalmádi 11,4-gyel, és utánuk következik a téti 9,3-mal. 

 

Az ország többi része kisebb népességmegtartó erővel bír

A vármegyék közül Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén rendelkezett a legkisebb népességmegtartó erővel, de Hajdú-Bihar vármegye vándorlási egyenlege is rendre negatív volt az elmúlt hét év során. Hajdú-Bihar esetében azonban jelentős bevándorlás volt megfigyelhető Szabolcs-Szatmár-Bereg irányából, ami csökkentette a vándorlási veszteségét. 2024-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében nem volt pozitív vándorlási egyenleggel rendelkező járás, Borsod-Abaúj-Zemplénben pedig csak a Tokaji járás egyenlege mutatott pozitív értéket. Hajdú-Bihar vármegyében a Balmazújvárosi, a Derecskei és a Hajdúhadházi járásban volt kimutatható vándorlási nyereség. A dél-alföldi vármegyéket szintén az elvándorlás jellemezte, népességmegtartó erejük azonban jelentősebb volt, mint a keleti országrészé. A régió járásainak több mint harmada pozitív vándorlási egyenleget mutatott. A legmagasabb érték a Csongrádi, a legalacsonyabb pedig a Szeghalmi járásban volt. A Dél-Dunántúl az elmúlt hét évben a járványidőszakot leszámítva folyamatos vándorlási veszteséget könyvelhetett el. Tolna és Baranya vármegyék vesztesége állandó volt, Somogy vármegye azonban a járvány két éve alatt pozitív egyenleget mutatott. A többlet a Balatonhoz közeli járásoknak köszönhető, mivel ezek a járvány alatt kiemelt célterületnek számítottak. 2024-ben a 6 járás egyenlege volt pozitív, a járások többségének egyenlege azonban negatív maradt.

A belföldi vándorlásban résztvevők száma és összetétele

2024-ben több mint 527 ezer fő vett rész a belföldi vándorlásban, közel 25 ezer fővel, 4,9%-kal több, mint az előző, 2023-as évben, viszont több mint 49 ezer fővel, 8,5%-kal kevesebb, mint 2018-ban. A belföldi vándorlásban résztvevők közül 243 ezren állandó, 285 ezren pedig ideiglenes vándorlók voltak. Az állandó vándorlók száma a koronavírus-járvány alatt számottevően emelkedett, majd 2022-ben és főleg 2023-ban nagymértékben visszaesett, 2024-ben viszont ismét nőtt. Az ideiglenes vándorlásban résztvevők száma ezzel szemben az elmúlt hét évben alig változott. A 2021-es év kivételével az ideiglenes vándorlásokban résztvevők száma végig meghaladta az állandó vándorlásokban résztvevőkét. A rendszerváltás előtt a férfiak voltak mobilabbak, a kilencvenes évek eleje óta azonban minden évben több nő vándorolt, mint férfi (2024-ben a belföldön vándorlók 54%-a volt nő).  A nők megnövekedett vándorlási hajlandóságának egyik oka a felsőoktatás expanziója és a női hallgatók magasabb aránya volt. 

Mivel a tanulmányi célú lakóhelyváltoztatás általában albérletbe vagy kollégiumba irányult, ezért ez döntően ideiglenes vándorlást jelent.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu