1 órája
Hazánkon belüli vándorlás: csábítók Győr-Moson-Sopron járásai
Győr-Moson-Sopron az egyetlen vármegye, amelyiknek minden járása vándorlási többletet könyvelhetett el tavaly. A téti járásba pedig százalékosan a negyedik legtöbben érkeztek tavaly: megnéztük a belföldi vándorlási egyenleget Magyarország járásai szerint.
A KSH a belföldi vándorlási trendeket vizsgálta a szeptember közepén megjelent kiadványában, a 2018-2024 közötti időszakban. Térségünk lakóinak különösen érdekes ebből az, hogyan alakult a belföldi vándorlási egyenleg Magyarországon tavaly. Tanulság: nagyot nyert a Dunántúl északnyugati része. Mutatjuk, miért.
Belföldi vándorlás: Győr-Moson-Sopron járásai a legnépszerűbbek
Megnéztük az ezer főre jutó vándorlási egyenleget 2024-ben Magyarország járásai szerint. Győr-Moson-Sopron az egyetlen vármegye, amelyiknek minden járása vándorlási többletet könyvelhetett el tavaly a Központi Statisztikai Hivatal szerint. A nyugat-dunántúli vármegyék a vizsgált időszak során vándorlási nyereséget mutattak, ami beleillik az előző évek trendjeibe. A legnagyobb vándorlási nyereséggel a Győr melletti Téti járás (9,3 ezrelék) rendelkezett. Győr-Moson-Sopronban a Győri járás 4,2, a Pannonhalmi 4.6, a Mosonmagyaróvári 2,4, a Csornai 5, a Kapuvári 3,1, a Soproni 4 ezrelékes plusszal zárt tavaly. Ugyanezek az adatok 2020-ban: a Győri járás 7,9, a Pannonhalmi 8,5, a Mosonmagyaróvári 7, a Csornai 0,3, a Kapuvári 4,8, a Soproni 7,9, a Téti 13,2 ezrelékes plusszal zárt tavaly. Vagyis a számok alapján a régióba történő vándorlás mértéke mérséklődött az elmúlt években. Egy összehasonlító adat jól mutatja ezt: a térség vándorlási nyeresége 2024-ben 58 százalékkal kevesebb volt, mint 2018-ban. A statisztikák alapján azt is tudjuk, hogy a nyugat-dunántúli régióba tavaly Közép-Dunántúlról háromezren, a Dél-Alföldről 2700-an, Észak-Alföldről 700-an, Észak-Magyarországról 600-an, a Dél-Dunántúlról 280-an költöztek át. Régiónkban a népességnövekedés most már permanens, a betelepülés állandó.
A Balaton mindig csábító
A közép-dunántúli vármegyék egyenlege szintén pozitív volt. A Velencei-tó partján fekvő Gárdonyi járás 2024-ben az ország legmagasabb vándorlási egyenlegével rendelkezett (több mint 16 ezrelék). A Balaton-parti járások (Balatonalmádi, Balatonfüredi és Tapolcai) 2024-ben is fontos vándorlási célpontok voltak. Országosan a legjobban a gárdonyi járás teljesített 16 ezrelékkel, a második a tatai 10,5-tel, a harmadik a balatonalmádi 11,4-gyel, és utánuk következik a téti 9,3-mal.
Az ország többi része kisebb népességmegtartó erővel bír
A vármegyék közül Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén rendelkezett a legkisebb népességmegtartó erővel, de Hajdú-Bihar vármegye vándorlási egyenlege is rendre negatív volt az elmúlt hét év során. Hajdú-Bihar esetében azonban jelentős bevándorlás volt megfigyelhető Szabolcs-Szatmár-Bereg irányából, ami csökkentette a vándorlási veszteségét. 2024-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében nem volt pozitív vándorlási egyenleggel rendelkező járás, Borsod-Abaúj-Zemplénben pedig csak a Tokaji járás egyenlege mutatott pozitív értéket. Hajdú-Bihar vármegyében a Balmazújvárosi, a Derecskei és a Hajdúhadházi járásban volt kimutatható vándorlási nyereség. A dél-alföldi vármegyéket szintén az elvándorlás jellemezte, népességmegtartó erejük azonban jelentősebb volt, mint a keleti országrészé. A régió járásainak több mint harmada pozitív vándorlási egyenleget mutatott. A legmagasabb érték a Csongrádi, a legalacsonyabb pedig a Szeghalmi járásban volt. A Dél-Dunántúl az elmúlt hét évben a járványidőszakot leszámítva folyamatos vándorlási veszteséget könyvelhetett el. Tolna és Baranya vármegyék vesztesége állandó volt, Somogy vármegye azonban a járvány két éve alatt pozitív egyenleget mutatott. A többlet a Balatonhoz közeli járásoknak köszönhető, mivel ezek a járvány alatt kiemelt célterületnek számítottak. 2024-ben a 6 járás egyenlege volt pozitív, a járások többségének egyenlege azonban negatív maradt.
A belföldi vándorlásban résztvevők száma és összetétele
2024-ben több mint 527 ezer fő vett rész a belföldi vándorlásban, közel 25 ezer fővel, 4,9%-kal több, mint az előző, 2023-as évben, viszont több mint 49 ezer fővel, 8,5%-kal kevesebb, mint 2018-ban. A belföldi vándorlásban résztvevők közül 243 ezren állandó, 285 ezren pedig ideiglenes vándorlók voltak. Az állandó vándorlók száma a koronavírus-járvány alatt számottevően emelkedett, majd 2022-ben és főleg 2023-ban nagymértékben visszaesett, 2024-ben viszont ismét nőtt. Az ideiglenes vándorlásban résztvevők száma ezzel szemben az elmúlt hét évben alig változott. A 2021-es év kivételével az ideiglenes vándorlásokban résztvevők száma végig meghaladta az állandó vándorlásokban résztvevőkét. A rendszerváltás előtt a férfiak voltak mobilabbak, a kilencvenes évek eleje óta azonban minden évben több nő vándorolt, mint férfi (2024-ben a belföldön vándorlók 54%-a volt nő). A nők megnövekedett vándorlási hajlandóságának egyik oka a felsőoktatás expanziója és a női hallgatók magasabb aránya volt.
Mivel a tanulmányi célú lakóhelyváltoztatás általában albérletbe vagy kollégiumba irányult, ezért ez döntően ideiglenes vándorlást jelent.