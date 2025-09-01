55 perce
Becsengettek – Körkép a közlekedésről, mutatjuk hol vannak dugók, torlódások - frissítve
Mutatjuk Győr közlekedési körképét az iskola első napján.
Fotó: Csapó Balázs
8:37: - Vármegyénkben az egyesületek (101 egyesület) szokásos módon szeptember 1-től egy hónapon keresztül kiemelt figyelmet fordítanak a reggeli iskolakezdésre - mondta el Funk József a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Polgárőrség elnöke. - Amely településen nincs iskola ott a kollégáim a tömegközlekedési eszközök megállóinál segítik a balesetmentes közlekedést.
A polgárőr szövetség, így a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Polgárőr Szövetség egyesületeinek tagjai is minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a tanévkezdés biztonságára. Az Országos Polgárőr Szövetség a 2025-ös évet a „Gyermek és ifjúság védelem évének” hirdette meg.
Ezért a 2025. szeptember 01.-én kezdődő 2025-2026-os tanév időszaka alatt a polgárőröknek, önállóan és a rendőrséggel szoros együttműködésben fő feladatuk az óvodák és iskolák környékén a balesetek megelőzése, az iskolák előtti reggeli és napközbeni jelzőőri tevékenységben a gyalogátkelőhelyek biztonságos használatának segítése. A biztonságos iskolába jutás segítése.
Ezen túlmenően, a polgárőrség is csatlakozott a DELTA akcióhoz (Drog Ellenes Totális Akció), ezért a gyermek és ifjúságvédelmet, valamint a drogellenes munkát összehangolva a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények (kábítószer, alkohol, dohány és egyéb vagyon elleni, vagy erőszakos jellegű események) megakadályozása is feladatként jelentkeznek.
8:27: A rendőrség, a városrendészet és a polgárőrség több iskolánál is jelen volt reggel. Majorné Bajnok Eszter rendőr őrnagy, a győri rendőrkapitányság baleset megelőzési titkára, a Kölcsey iskolánál segítette a diákok biztonságos átkelését az úton.
Nem volt semmilyen fennakadás az idén. Senkire nem kellett rászólni vagy figyelmeztetni - mondta el Majorné Bajnok Eszter. - A gyerekek itt nőnek fel körülöttem. Akiket annak idején még kis elsősként kísértem át az úton most már nagy felső tagozatosok, akik integetve hangosan köszönve üdvözölnek. Külön öröm, hogy az időjárás is kegyes volt az iskolakezdőkhöz és nem a szombatihoz hasonló eső nyitotta az új tanévet.
A rendőrség, a városrendészet és a polgárőrség munkatársai még hetekig segítik a biztonságos tanévkezdést.
8:10: Van néhány utolsó perces érkező is, akik a nyolc órai harangszó utolsó kondulása előtt próbálják még becsempészni csemetéiket az iskola kapun. Péter azt mondja az a gond, hogy mindenki rohan.
- Főleg a szülők. 7:54-kor még bent ül a gyerek hátul, de siet, tolakszik, hátha 8-ra még kiteszi az iskolánál és ő is beér dolgozni. Ma vagy féltucat autóst láttam, aki a piros jelzésen hajtott át. Nem a sárgán átcsúszva, hanem telibe a piroson. Ebből vannak a balesetek és a torlódás miatt még az is elkésik, aki időben indult el.
7:55: Már csak néhány perc a becsengetésig. A Kölcsey Általános Iskola udvaráról már hallatszik az új tanévet köszöntő zene. Az iskola előtt akadálytalanul halad a forgalom.
- Robi már másodikas, de egy kicsit megsiratta az új tanév kezdetét. Másik iskolába ment a legjobb barátja így most kicsit szomorú a tanévkezdés, de hamar megvigasztalódik- mondta édesanyja, aki a mai napra külön szabadságot vett ki, hogy ne kelljen reggel rohanni. -Korán érkeztünk, hogy még legyen idő egyet hintázni a közeli játszótéren. Remélem így kicsit könnyebb lesz az átállás.
7:49: A Baross Gábor középiskolánál bőven akad hely a parkolásra. A Gárdonyinál azonban nem túl jó a helyzet. A Baross hídról a Wesselényi utcába nem tud bekanyarodni a 38- as helyi járatú busz, mert az autósok elakadás jelzőt kirakva végig parkolták az út bal oldalát is.
Az egyik anyuka épp akkor jött ki, de nem különösebben zavartatta magát a kialakult helyzettel kényelmesen bepakolt a csomagtartóba és csak utána indult útnak.
A bekanyarodni nem tudó autók és a gyalogátkelő helyen áthaladó diák sokaság miatt egyre jobban bedugul a Baross út.
7:40: A Szigethy Attila úton is gond nélkül halad a forgalom. Az iskolákat körülvevő utcákban azonban egyre gyakoribb a torlódás, araszolás.
A helyi buszokon rengeteg a fiatal, leszállásnál egy-egy ember a busz mögül kilépve próbál átrohanni az úton, de a legtöbben nagy csapatokba verődve a zebráknál próbálnak átkelni.
7:30: Lógófejű, telefonjukba temetkező kamaszokból nincs hiány a gyalogátkelőknél. Nagyné Kocsis Márta hangsúlyozta, az autósok is lehetnének figyelmesebbek.
- A Lajta úti kereszteződésben egy 7-8 éves kislányt senki nem engedett át a zebrán, amikor én odaértem akkor is alig akartak megállni. Év elején mindig ez van, még az is jobban siet, akinek nincs gyereke. Ezért az első két hétben mindig elkísérem Boldizsárt. Ő ügyesen közlekedik, de az autósokban nem bízom. Ha mindenki megszokja az új tanévet jobb lesz a helyzet. A fiam gyalog megy mert az iskolák és a munkahelyem környékén lehetetlen parkolni én pedig kerékpárral járok dolgozni - mondta.
7:17: Az Apor Vilmos iskolába már javában érkeznek a nyekkendős, fehér inges diákok. A Pátzay Pál utca környékén több iskola és óvoda is található. Azoknak a szülőnek aki, az ajtóig akarják kísérni gyermeküket keresgélniük kell a parkoló helyet. Néha kis nehézséget okoznak az út szélére lehúzódó járművek, de ezt leszámítva gond nélkül halad a forgalom.
7:04: Kezdődik az iskola. Élénk a forgalom a Győri 821- es főút környékén, de egyenlőre nem alakult ki jelentősebb kocsisor vagy torlódás. Viszont több rendőr autót is lehetett már látni az utakon.
Az iskolakezdés miatt mindenki fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjen!
7:00: Ménfőcsanakon áll a sor a Metróig.