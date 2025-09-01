Becsengettek – Körkép a közlekedésről, mutatjuk, hol vannak dugók, torlódások - frissítve

8:37: - Vármegyénkben az egyesületek (101 egyesület) szokásos módon szeptember 1-től egy hónapon keresztül kiemelt figyelmet fordítanak a reggeli iskolakezdésre - mondta el Funk József a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Polgárőrség elnöke. - Amely településen nincs iskola ott a kollégáim a tömegközlekedési eszközök megállóinál segítik a balesetmentes közlekedést.

A polgárőr szövetség, így a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Polgárőr Szövetség egyesületeinek tagjai is minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a tanévkezdés biztonságára. Az Országos Polgárőr Szövetség a 2025-ös évet a „Gyermek és ifjúság védelem évének” hirdette meg.

Ezért a 2025. szeptember 01.-én kezdődő 2025-2026-os tanév időszaka alatt a polgárőröknek, önállóan és a rendőrséggel szoros együttműködésben fő feladatuk az óvodák és iskolák környékén a balesetek megelőzése, az iskolák előtti reggeli és napközbeni jelzőőri tevékenységben a gyalogátkelőhelyek biztonságos használatának segítése. A biztonságos iskolába jutás segítése.

Ezen túlmenően, a polgárőrség is csatlakozott a DELTA akcióhoz (Drog Ellenes Totális Akció), ezért a gyermek és ifjúságvédelmet, valamint a drogellenes munkát összehangolva a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények (kábítószer, alkohol, dohány és egyéb vagyon elleni, vagy erőszakos jellegű események) megakadályozása is feladatként jelentkeznek.

8:27: A rendőrség, a városrendészet és a polgárőrség több iskolánál is jelen volt reggel. Majorné Bajnok Eszter rendőr őrnagy, a győri rendőrkapitányság baleset megelőzési titkára, a Kölcsey iskolánál segítette a diákok biztonságos átkelését az úton.

Nem volt semmilyen fennakadás az idén. Senkire nem kellett rászólni vagy figyelmeztetni - mondta el Majorné Bajnok Eszter. - A gyerekek itt nőnek fel körülöttem. Akiket annak idején még kis elsősként kísértem át az úton most már nagy felső tagozatosok, akik integetve hangosan köszönve üdvözölnek. Külön öröm, hogy az időjárás is kegyes volt az iskolakezdőkhöz és nem a szombatihoz hasonló eső nyitotta az új tanévet.

A rendőrség, a városrendészet és a polgárőrség munkatársai még hetekig segítik a biztonságos tanévkezdést.

8:10: Van néhány utolsó perces érkező is, akik a nyolc órai harangszó utolsó kondulása előtt próbálják még becsempészni csemetéiket az iskola kapun. Péter azt mondja az a gond, hogy mindenki rohan.