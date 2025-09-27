szeptember 27., szombat

Jeles ünnep

2 órája

Bécs nyugdíjasklubjai fennállásuk 80. évfordulóját ünneplik

Bécs városi nyugdíjasklub-hálózata idén ünnepli fennállása 80. évfordulóját. Több mint 130 helyszínen kínálnak változatos programokat, amelyek aktív, közösségi életet biztosítanak a város idősebb lakóinak.

Kisalföld.hu

Bécs idén a városi nyugdíjasklub-hálózat 80 éves fennállását ünnepli. A jubileumi ünnepséget szeptember 17-én tartották a bécsi Városházán, ahol a klubtagok zenés és táncos produkciókkal mutatták be a nyugdíjasklubok sokszínűségét és életörömét. Az esemény egyben jól tükrözte, hogy a 80 éves hálózat mennyire élő és dinamikus közösség ma is.   

Michael Ludwig, bécsi polgármester a város nyugdíjasklub-hálózatának 80. évfordulóját ünneplő eseményen a klubtagokkal közösen vágta fel a jubileumi tortát. © Stadt Wien/Christian Jobst

Az egykor a háború utáni időszak melegedőiként szolgáló közösségi helyeket mára egyedülálló klubhelyiségekké alakították át, amelyek 135 helyszínen több mint 5000 programot kínálnak évente az idősebb bécsi korosztály számára számára. A klubok eseményei nemcsak hagyományőrzők, hanem folyamatosan megújulnak, így kézen fogva vezetik egymáshoz a generációkat, hidat képezve közöttük, és erősítve a közösségi kapcsolatokat.

Bécs mindig is a közösség és az összetartozás városa volt. A nyugdíjasklubok példát mutatnak abban, hogyan lehet hagyományokra építve modern, befogadó és nyitott közösségeket létrehozni minden korosztály számára

- hangsúlyozta Michael Ludwig, Bécs polgármestere. 

A klubok működésében kiemelt szerepet kap a közösség aktív bevonása: több, mint 100 "klubtanácstag" gondoskodik arról, hogy a programok valóban a tagok igényeire épüljenek. A változatos kínálatban szerepelnek közös kirándulások, például a Kaiser Wiesn hagyományőrző fesztivál, amely a bécsi néphagyományokat ünnepli, valamint a Donauinsel Fesztivál, Európa egyik legnagyobb szabadtéri, ingyenes zenei és kulturális fesztiválja a Duna-szigeten. Emellett a klubtagok részt vehetnek a nemzetközi hírű Vienna Fashion Week divatbemutató eseményein is. A sportprogramok közül kiemelkedik a Nordic Walking Day nevezetű aktív séta, amely népszerű mozgásforma az egészséges életmód támogatására.

A nyugdíjasklubokat és az idősek otthonait a "Élhető Házak" (Häuser zum Leben) szervezet működteti Bécs számos kerületében. A jövőre nézve a klubok modernizációja tovább folytatódik: új, többfunkciós közösségi terek jönnek létre, a programkínálat egyre változatosabb, és immár digitális eszközök, mint a "DieKlubs" alkalmazás, segítik a tagok közötti kapcsolattartást.

Forrás: © Stadt Wien

 

