Bécs Gyermekbarát várossá válna – indul az UNICEF-folyamat

Bécs ezzel a lépéssel csatlakozott az UNICEF gyermekbarát városokat támogató programjához, és megkezdte a minősítéshez vezető eljárást. Az UNICEF nemzetközi kezdeményezésének célja, hogy elismerje azokat a településeket, amelyek biztonságos, támogató és gyermekközpontú környezetet biztosítanak minden gyermek számára.

A képen balról jobbra Marina Hanke bécsi képviselő, Bettina Emmerling alpolgármester és ifjúságügyi tanácsnok, valamint Dolores Bakos bécsi képviselő láthatók, akik bemutatták Bécs 2025–2030-as gyermek- és ifjúsági stratégiáját, amely az UNICEF gyermekbarát város programjának fontos része.

Fotó: Stadt Wien/David Bohmann

"A jövő generációjának támogatása városi szinten is felelősségünk. Bécsben a gyerekek és fiatalok jóléte prioritás, ezért a politikai döntéshozatal középpontjába kell kerülniük. Célunk, hogy Bécs a világ egyik leginkább gyermek- és ifjúságbarát városává váljon, ebben pedig kiemelt szerepet kap a fiatalok bevonása." – hangsúlyozta Bettina Emmerling, Bécs alpolgármestere és ifjúságügyi tanácsnoka.

Bécs Ausztria legfiatalabb korösszetételű tartománya, azaz itt él a legtöbb gyermek és fiatal az országban. A 6–14 éves tanulók száma évek óta folyamatosan emelkedik, így a város kiemelt figyelmet fordít a részvétel, az esélyegyenlőség és a minőségi oktatás biztosítására. A gyerekek és fiatalok bevonása a város életébe már most is több formában zajlik. A Bécsi Gyermek- és Ifjúsági Parlament lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok közvetlenül fogalmazzanak meg javaslatokat a városvezetés számára. Emellett a "Gyermek- és Ifjúsági Millió" nevezetű kezdeményezés keretében a 5–20 év közötti bécsi lakók saját ötletekkel pályázhatnak és a legjobb ötletek megvalósítására a város 1 millió eurót különít el. A beérkezett ötleteket városi szakértők és döntéshozók segítségével dolgozzák át megvalósítható projektekké, majd maguk a fiatalok szavazhatják meg, hogy melyik valósuljon meg.

A "Junges Wien" gyermek- és ifjúsági stratégia a város különböző szervezeteinek munkáját integrálja annak érdekében, hogy a gyermekek és fiatalok számára minden fontos területen megfelelő támogatást biztosítson.

A nemzetközi UNICEF-minősítés megszerzése nemcsak rangos elismerés lenne Bécs számára, hanem egy újabb mérföldkő abban a hosszú távú célkitűzésben, hogy a város minden gyermek és fiatal számára valóban élhető, biztonságos és inspiráló otthont jelentsen - írta a City of Vienna sajtóközleményében.