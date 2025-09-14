Bécs demokráciája: ahol a városlakók alakítják a jövőt

Az esemény keretében tizennégy bécsi kerületben negyven különböző helyszínen jönnek létre úgynevezett "demokrácia-állomások", ahol civil szervezetek, közintézmények és városi szereplők interaktív módon vonják be a lakosokat a közélet működésébe. A rendezvénysorozat célja, hogy a demokrácia, mint érték, ne elvont fogalomként jelenjen meg a város lakóinak, hanem a mindennapi élet részeként, amelyhez mindenki hozzá tud járulni párbeszéddel, ötletekkel, kérdésekkel, aktív jelenléttel. A városvezetés hangsúlyozza: a demokrácia nem csak a választásokon valósul meg, hanem azokban a mindennapi döntésekben és együttműködésekben is, amelyek formálják a közösségi életet.

"A demokrácia az együttműködésről, a nyitottságról és a közös cselekvésről szól. A projekttel olyan találkozási pontokat hozunk létre, ahol a bécsiek megtapasztalhatják, mennyire sokszínű módon elérhető a részvételiség a városban" – mondta Jürgen Czernohorszky, Bécs demokráciáért felelős városi tanácsnoka.

Több kiemelt helyszínen színes programok várják az érdeklődőket. Ezek között népszerűek az úgynevezett "demokráciafitnesz-állomások", ahol játékos gyakorlatok segítségével megtapasztalhatják, hogy a demokratikus részvétel – akár egy izom – folyamatos edzést igényel, hogy erős és hatékony maradjon. Az állomások egyik legkedveltebb eleme a "Demokrácia sója" nevű interaktív installáció, amely szimbolikus módon vonja be a látogatókat a közös gondolkodásba. Itt bárki megoszthatja saját gondolatait arról, mit jelent számára a demokrácia – legyen az egy szó, egy történet vagy egy személyes élmény. Ezzel szimbolikusan "ízesítve" a demokrácia sokszínűségét.

A nap záróeseménye Bécs Favoriten kerületében, a Reumannplatzon lesz, ahol 18 órától kulturális, zenei és családbarát programok várják a közönséget. A teljes rendezvény ingyenesen látogatható. További információ és a programok részletes térképe elérhető a következő linken: Nemzetközi Demokrácia Nap Bécsben.