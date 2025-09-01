szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Varázslat a színpadon

58 perce

Operett a sziklák ölelésében – 12. alkalommal csendült fel németül operett a Barlangszínházban - képgaléria

Címkék#Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház#operett#német

A fertőrákosi Barlangszínház idén augusztusban már 12. alkalommal adott otthont a német nyelvű operett-előadásnak, ezúttal a Cigányprímásnak. A produkció nemcsak kulturális élmény, hanem híd is két világ között: a magyar művészek tehetsége és az osztrák közönség lelkesedése évről évre találkozik ebben a különleges térben.

Varga Henrietta

A Barlangszínház évente mintegy 7000 nézőt vonz, többségük Ausztria különböző tartományaiból érkezik. És hogy miért éppen ide? A kőfejtő falai között megelevenedő darabok többet adnak, mint egy szimpla előadás: teljes értékű élményt, ahol a kultúra, a természet és a közösségi élmény egybeforr.

barlangszínház
A Barlangszínház évente mintegy 7000 nézőt vonz, többségük Ausztria különböző tartományaiból érkezik. Fotó: Rombai Peter

Német nyelvű operettek a Barlangszínházban

A történet gyökerei 2009-ig nyúlnak vissza, amikor Josef Schreiner, a produkció intendánsa és ügyvezetője először járt a Barlangszínházban. 

12. alkalommal csendült fel németül operett a Barlangszínházban

Fotók: Rombai Péter

- Annyira megragadott a helyszín unikális hangulata, hogy 2010-ben már a Csárdáskirálynővel vártuk az osztrák vendégeket– emlékszik vissza. Azóta Schreiner úr minden nyáron visszahozza az operett világát Fertőrákosra, bizonyítva, hogy a műfaj nemcsak nosztalgia, hanem kortalan varázs is.

Fotó: Rombai Peter

Mi a siker titka? - tettük fel a kérdést.  Az ügyvezető szerint három tényező különösen fontos: az időjárástól független játszóhely, a közönségbarát időpontok, valamint az, hogy a vendégek nem pusztán előadást, hanem komplett turisztikai élményt kapnak. Az intendáns számára nem csupán a darabok színpadra állítása a cél, hanem az is, hogy minden este ünneppé váljon a közönség számára. 

A törzsközönségemmel évtizedek óta személyes kapcsolatom van. Ők azok, akik minden évben megtisztelnek a bizalmukkal, mert tudják: Fertőrákoson minőségi élmény várja őket Ehhez társul a magyar művészek kiváló teljesítménye, akik minden évben újra és újra elbűvölik a nézőket. Az operett klasszikus formában szólal meg, tiszteletben tartva a műfaj hagyományait, de egyre inkább felfedezi magának az ifjabb generáció is

 - mondta Josef Schreiner.

Fotó: Rombai Peter

A jegyekből származó bevétel különleges célt is szolgál: minden eladott belépő 5 eurójából egy környezetvédelmi alapítványt támogatnak, amely az Amazonas őserdejének megóvásáért dolgozik. Herr Schreiner Brazíliában szerzett környezetvédelmi diplomát, és többször járt az érintett területeken. 

Ismerem a valós helyzetet, és lehetőségeimhez mérten szeretném támogatni az ott folyó heroikus erőfeszítéseket

– fogalmaz. 

Mi az, ami igazán különlegessé teszi a barlangszínházi esteket? Josef Schreiner szerint erre egyetlen válasz van: a varázslatos természeti környezet. Az a pillanat, amikor a zene, a kőfalak és a közönség egy lélegzetvétele eggyé válik, semmihez sem fogható. És természetesen a sugárzó arcú, elvarázsolt nézők, akik az előadás alatt elfeledkeznek kisebb, nagyobb problémáikról.

És hogy álmodozott-e valaha más helyszínről? – Ezen nem gondolkoztam. Elégedett vagyok a Barlangszínház adottságaival.

Fotó: Rombai Peter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu