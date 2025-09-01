Operett a sziklák ölelésében – 12. alkalommal csendült fel németül operett a Barlangszínházban - képgaléria

- Annyira megragadott a helyszín unikális hangulata, hogy 2010-ben már a Csárdáskirálynővel vártuk az osztrák vendégeket– emlékszik vissza. Azóta Schreiner úr minden nyáron visszahozza az operett világát Fertőrákosra, bizonyítva, hogy a műfaj nemcsak nosztalgia, hanem kortalan varázs is.

Fotó: Rombai Peter

Mi a siker titka? - tettük fel a kérdést. Az ügyvezető szerint három tényező különösen fontos: az időjárástól független játszóhely, a közönségbarát időpontok, valamint az, hogy a vendégek nem pusztán előadást, hanem komplett turisztikai élményt kapnak. Az intendáns számára nem csupán a darabok színpadra állítása a cél, hanem az is, hogy minden este ünneppé váljon a közönség számára.

A törzsközönségemmel évtizedek óta személyes kapcsolatom van. Ők azok, akik minden évben megtisztelnek a bizalmukkal, mert tudják: Fertőrákoson minőségi élmény várja őket Ehhez társul a magyar művészek kiváló teljesítménye, akik minden évben újra és újra elbűvölik a nézőket. Az operett klasszikus formában szólal meg, tiszteletben tartva a műfaj hagyományait, de egyre inkább felfedezi magának az ifjabb generáció is

- mondta Josef Schreiner.

Fotó: Rombai Peter

A jegyekből származó bevétel különleges célt is szolgál: minden eladott belépő 5 eurójából egy környezetvédelmi alapítványt támogatnak, amely az Amazonas őserdejének megóvásáért dolgozik. Herr Schreiner Brazíliában szerzett környezetvédelmi diplomát, és többször járt az érintett területeken.

Ismerem a valós helyzetet, és lehetőségeimhez mérten szeretném támogatni az ott folyó heroikus erőfeszítéseket

– fogalmaz.