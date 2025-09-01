1 órája
Operett a sziklák ölelésében – 12. alkalommal csendült fel németül operett a Barlangszínházban - képgaléria
A fertőrákosi Barlangszínház idén augusztusban már 12. alkalommal adott otthont a német nyelvű operett-előadásnak, ezúttal a Cigányprímásnak. A produkció nemcsak kulturális élmény, hanem híd is két világ között: a magyar művészek tehetsége és az osztrák közönség lelkesedése évről évre találkozik ebben a különleges térben.
A Barlangszínház évente mintegy 7000 nézőt vonz, többségük Ausztria különböző tartományaiból érkezik. És hogy miért éppen ide? A kőfejtő falai között megelevenedő darabok többet adnak, mint egy szimpla előadás: teljes értékű élményt, ahol a kultúra, a természet és a közösségi élmény egybeforr.
Német nyelvű operettek a Barlangszínházban
A történet gyökerei 2009-ig nyúlnak vissza, amikor Josef Schreiner, a produkció intendánsa és ügyvezetője először járt a Barlangszínházban.
12. alkalommal csendült fel németül operett a BarlangszínházbanFotók: Rombai Péter
- Annyira megragadott a helyszín unikális hangulata, hogy 2010-ben már a Csárdáskirálynővel vártuk az osztrák vendégeket– emlékszik vissza. Azóta Schreiner úr minden nyáron visszahozza az operett világát Fertőrákosra, bizonyítva, hogy a műfaj nemcsak nosztalgia, hanem kortalan varázs is.
Mi a siker titka? - tettük fel a kérdést. Az ügyvezető szerint három tényező különösen fontos: az időjárástól független játszóhely, a közönségbarát időpontok, valamint az, hogy a vendégek nem pusztán előadást, hanem komplett turisztikai élményt kapnak. Az intendáns számára nem csupán a darabok színpadra állítása a cél, hanem az is, hogy minden este ünneppé váljon a közönség számára.
A törzsközönségemmel évtizedek óta személyes kapcsolatom van. Ők azok, akik minden évben megtisztelnek a bizalmukkal, mert tudják: Fertőrákoson minőségi élmény várja őket Ehhez társul a magyar művészek kiváló teljesítménye, akik minden évben újra és újra elbűvölik a nézőket. Az operett klasszikus formában szólal meg, tiszteletben tartva a műfaj hagyományait, de egyre inkább felfedezi magának az ifjabb generáció is
- mondta Josef Schreiner.
A jegyekből származó bevétel különleges célt is szolgál: minden eladott belépő 5 eurójából egy környezetvédelmi alapítványt támogatnak, amely az Amazonas őserdejének megóvásáért dolgozik. Herr Schreiner Brazíliában szerzett környezetvédelmi diplomát, és többször járt az érintett területeken.
Ismerem a valós helyzetet, és lehetőségeimhez mérten szeretném támogatni az ott folyó heroikus erőfeszítéseket
– fogalmaz.
Mi az, ami igazán különlegessé teszi a barlangszínházi esteket? Josef Schreiner szerint erre egyetlen válasz van: a varázslatos természeti környezet. Az a pillanat, amikor a zene, a kőfalak és a közönség egy lélegzetvétele eggyé válik, semmihez sem fogható. És természetesen a sugárzó arcú, elvarázsolt nézők, akik az előadás alatt elfeledkeznek kisebb, nagyobb problémáikról.
És hogy álmodozott-e valaha más helyszínről? – Ezen nem gondolkoztam. Elégedett vagyok a Barlangszínház adottságaival.