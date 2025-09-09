szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

1 órája

Ballagási trendekről egy helyen Győrben

Címkék#Győr-Moson-Sopron Vármegye Kereskedelmi és Iparkamara#Ballagási Kiállítás#rendezvény

A ballagás életre szóló élmény és fordulópont a diákok életében. Az utolsó iskolai évben az érettségi vizsgák mellett a ruhaválasztás, a banketthelyszín és a tabló kiválasztása is fontos helyet foglal el a diákok mindennapjaiban. Ebben segít az országban egyedülálló győri ballagási kiállítás, amelyet szeptember 16-án rendeznek meg a kamara székházában.

Kisalföld.hu

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozata évek óta nagy sikerrel rendezi meg a Ballagási Kiállítást Győrben. Mint az eseményt beharangozó keddi sajtótájékoztatón elhangzott: a ballagás nagy nap a végzős diákok életében, az utolsó tanévet nagyban meghatározza az arra való készülődés. 

Ballagási kiállítás Győrben kilencedszer
Ballagási kiállítás Győrben kilencedszer.
Fotó: molcs

Ballagási kiállítás Győrben kilencedszer

Mint Pintér-Péntek Imre kamarai elnök elmondta, kilencedik alkalommal rendezik már meg a hiánypótló rendezvényt. A kiállítás a ballagásra segít felkészülni a szektorban működő szolgáltatók, kereskedők, vállalkozók bemutatásával, széleskörű kínálattal, szakmai tippekkel. Az idei évben újdonság, hogy már továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatókkal, felvételi tudnivalókkal is jelentkeznek. Elhangzott, hogy több mint ezer diák regisztrált már a szeptember 16-án 8 és 15 óra között tartandó eseményre, amelyen 25 szolgáltató (éttermek, fotósok, divatüzlet) vesz részt. Az osztályok óránként érkeznek majd a kamara győri székházába. 

Lendvay Patrik projektvezető hangsúlyozta, a cél az, hogy egy olyan platformot teremtsenek, ahol a kereskedők, szolgáltatók és a diákok találkozhatnak. Idén a pályaválasztást segítendő a Felvi.hu, a Győri Szakképzési Centrum, a Széchenyi-egyetem munkatársai állják majd a végzős osztályok tanulóinak kérdéseit. Kovácsné Zimborás Ágnes, a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte: a ballagás ünnepnap, fordulópont a gyerekek életében, a diákok régóta várják az eseményt. A rendezvényen beleláthatnak a vállalkozások működésébe is egyben, és sok ötletet meríthetnek, egyben pedig részt vehetnek egy nyereményjátékban is.

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat!

Ballagási trendekről egy helyen Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu