Ballagási trendekről egy helyen Győrben

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozata évek óta nagy sikerrel rendezi meg a Ballagási Kiállítást Győrben. Mint az eseményt beharangozó keddi sajtótájékoztatón elhangzott: a ballagás nagy nap a végzős diákok életében, az utolsó tanévet nagyban meghatározza az arra való készülődés.

Fotó: molcs

Ballagási kiállítás Győrben kilencedszer

Mint Pintér-Péntek Imre kamarai elnök elmondta, kilencedik alkalommal rendezik már meg a hiánypótló rendezvényt. A kiállítás a ballagásra segít felkészülni a szektorban működő szolgáltatók, kereskedők, vállalkozók bemutatásával, széleskörű kínálattal, szakmai tippekkel. Az idei évben újdonság, hogy már továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatókkal, felvételi tudnivalókkal is jelentkeznek. Elhangzott, hogy több mint ezer diák regisztrált már a szeptember 16-án 8 és 15 óra között tartandó eseményre, amelyen 25 szolgáltató (éttermek, fotósok, divatüzlet) vesz részt. Az osztályok óránként érkeznek majd a kamara győri székházába.

Lendvay Patrik projektvezető hangsúlyozta, a cél az, hogy egy olyan platformot teremtsenek, ahol a kereskedők, szolgáltatók és a diákok találkozhatnak. Idén a pályaválasztást segítendő a Felvi.hu, a Győri Szakképzési Centrum, a Széchenyi-egyetem munkatársai állják majd a végzős osztályok tanulóinak kérdéseit. Kovácsné Zimborás Ágnes, a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte: a ballagás ünnepnap, fordulópont a gyerekek életében, a diákok régóta várják az eseményt. A rendezvényen beleláthatnak a vállalkozások működésébe is egyben, és sok ötletet meríthetnek, egyben pedig részt vehetnek egy nyereményjátékban is.

