A ballagás minden kelléke egy helyen - Diákok és szolgáltatók találkoztak Győrben - Képgaléria

A ballagás minden kelléke egy helyen - Diákok és szolgáltatók találkoztak Győrben
A Ballagási Kiállítás sikerét jól mutatja, hogy már az első órában több mint 300 diák érkezett az iparkamarába. A vármegyei kereskedelmi és iparkamara évek óta töretlen sikerrel rendezi meg a kiállítást.
Több száz fiatal érkezett a Ballagási kiállításra. A fő szerep természetesen a ballagási kosztümöknek és a szalagavatós ruhakölteményeknek jutott, de a végzős év minden mozzanatára kiterjedő útmutatást kaptak a fiatalok.
Diákok és szolgáltatók
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara évek óta töretlen sikerrel rendezi meg a Ballagási Kiállítást. A rendezvény célja, hogy a diákok és a szolgáltatók találkozhassanak és informális környezetben lehessen kérdéseket feltenni. A szervezők igyekeztek a középiskola utolsó évének minden árnyalatát lefedni. A kiállítók minden kérdésre választ adtak a ballagási és szalagavatós ruhák, bankett helyszínek és a tablófotózás terén.
Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat:
–Ha egy közösség dönt, mindig hallgassátok meg egymást – hangsúlyozta megnyitó gondolataiban Pintér-Péntek Imre a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. – Figyeljetek oda egymásra, hogy ne a vita maradjon meg emlékként. Nincs rossz ötlet. És ne feledjétek, hogy nemekből nem lehet várat építeni, csak igenekből.
Ballagás-trendek és tippek
A Ballagási Kiállítás sikerét jól mutatja, hogy már az első órában több mint 300 diák érkezett az iparkamarába.
– Olyan kosztümöt szeretnénk, amit nem csak a ballagásra tudunk felvenni, hanem színházba vagy állásinterjúra is. Még csak most kezdtük el nézegetni a lehetőségeket. Az osztályban sok a lány, így kicsit tartottunk tőle, hogy nagy veszekedések lesznek. De eddig meglepően hasonló fazonok tetszettek mindenkinek – mondta el Klaudia és Vanessza.
Bálintot és barátait is a ballagási öltönyök érdekelték a legjobban.
– Férfi zakóban annyira nem tudunk válogatni fazonok közt. Az eredeti elgondolás a fekete vagy a kék volt, de most többen is hajlunk rá, hogy valami rendhagyót és kevésbé tradicionálisat próbáljunk ki.
Az idei év újdonsága volt, hogy a ballagás és a szalagavató fontos kellékeinek kiválasztása mellett a pályaválasztással kapcsolatban is tájékoztatást kaphattak a diákok. Mind a szakmai képzések, mind a felsőfokú továbbtanulás terén lehetett kérdezni.