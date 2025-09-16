A ballagás minden kelléke egy helyen - Diákok és szolgáltatók találkoztak Győrben - Képgaléria

–Ha egy közösség dönt, mindig hallgassátok meg egymást – hangsúlyozta megnyitó gondolataiban Pintér-Péntek Imre a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. – Figyeljetek oda egymásra, hogy ne a vita maradjon meg emlékként. Nincs rossz ötlet. És ne feledjétek, hogy nemekből nem lehet várat építeni, csak igenekből.

A Ballagási Kiállítás lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok kötetlenül beszélgessenek a szolgáltatókkal és közösen ötletelhessenek.

Fotó: Molcsányi Máté

Ballagás-trendek és tippek

A Ballagási Kiállítás sikerét jól mutatja, hogy már az első órában több mint 300 diák érkezett az iparkamarába.

– Olyan kosztümöt szeretnénk, amit nem csak a ballagásra tudunk felvenni, hanem színházba vagy állásinterjúra is. Még csak most kezdtük el nézegetni a lehetőségeket. Az osztályban sok a lány, így kicsit tartottunk tőle, hogy nagy veszekedések lesznek. De eddig meglepően hasonló fazonok tetszettek mindenkinek – mondta el Klaudia és Vanessza.

Bálintot és barátait is a ballagási öltönyök érdekelték a legjobban.

– Férfi zakóban annyira nem tudunk válogatni fazonok közt. Az eredeti elgondolás a fekete vagy a kék volt, de most többen is hajlunk rá, hogy valami rendhagyót és kevésbé tradicionálisat próbáljunk ki.

Az idei év újdonsága volt, hogy a ballagás és a szalagavató fontos kellékeinek kiválasztása mellett a pályaválasztással kapcsolatban is tájékoztatást kaphattak a diákok. Mind a szakmai képzések, mind a felsőfokú továbbtanulás terén lehetett kérdezni.