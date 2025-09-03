Az árokban kötött ki egy autó az M85-ösön, Pereszteg mellett

Az árokban kötött ki egy autó az M85-ös autóúton. Ahogy arról a katasztrófavédelem is beszámolt a Csorna felé vezető oldalon történt a baleset, nem messze Peresztegtől, a 70-es és 71-es kilométerszelvény között.

A helyszínre riasztották a sopronkövesdi hivatásos tűzoltókat, akik áramtalanították a gépkocsit.

Az érintett szakaszon egy sávon halad a forgalom, az intézkedés befejezéséig.

Mentő is érkezett a helyszínre, az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy a helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.



