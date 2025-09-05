szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

26°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyerekeké a jövő

27 perce

A gyermekek a város jövőjét erősítik, kelengyedobozt kaptak az újszülött kapuvári kisbabák

Címkék#támogatás#Erdős Vilmos#babamama csomag#Horváth László#Kapuvár#kisbaba

Babamama csomagokat adtak át a kapuvári városházán a közelmúltban született kapuvári gyerekek szüleinek. Az önkormányzat idén januárban döntött a támogatásról, amivel a gyermekgondozás első heteit teszi könnyebbé a város. A babamama csomagokat kérvényezni kell.

Cs. Kovács Attila

Három kisbaba várakozott a napokban a kapuvári városháza dísztermében, Dóra, Dilen és Nolen szüleikkel babamama csomag átadóra érkeztek. Türelemmel, csendesen várták ki, míg a felnőttek a "fejük fölött" megbeszélték, mekkora öröm és milyen nagy ajándék a családoknak az ő érkezésük. A babamama csomagról 2025. januárjában döntött Kapuvár képviselő-testülete. Most Horváth László polgármester és Erdős Vilmos alpolgármester köszöntötte a babákat és szüleiket.

Babamama csomagot kapnak a kapuvári újszülöttek szülei.
A babamama csomagot a városházán adta át az érintett szülőknek Horváth László és Erdős Vilmos. Fotó: Cs. K. A. 

Babamama csomag Kapuváron

– Nagy öröm számunkra, hogy a csomaggal a város hozzájárulhat a kapuvári babák gondozásához, ápolásához. Ilyenkor, a szülőket és kisgyerekeket látva, az ember meghatódik és újra tudatosul bennem is, hogy milyen nagy csoda, amikor egy kisbaba megérkezik a családba. Ilyenkor persze a szülők, a család élete is megváltozik, az eddig megszokott napi rutin felesleges lesz, átalakul és átveszi a helyét egy másfajta rend és másfajta feladatsor. Ez a vállalás egy életre, örökre szól. Amíg élünk, szülők maradunk és ha felnő a gyermekünk, az aggódás, az idegeskedés, a gondoskodás az életünk része lesz. Ám, ez így természetes, hiszen velünk szemben ugyanígy éreztek szüleink, amikor világra jöttünk. Kívánom önöknek, hogy a gyermeknevelés minden pillanatát örömmel éljék meg és azt a gondoskodást, szeretetet, amit gyermekeiknek adnak, hatványozottan kapják is vissza. Az önkormányzat által átadott babamama csomag némi segítség a családoknak és megjelenítése annak, hogy a városvezetésnek fontos a kapuvári családok boldogulása, anyagi és lelki kiegyensúlyozottsága-fogalmazott az átadón Horváth László.

Erdős Vilmos alpolgármester ismertette, hogy a dobozok huszonkét, gondosan összeválogatott terméket tartalmaznak és a visszajelzések szerint hasznos dolgokkal egészítik ki a gyermekápolás otthoni eszköztárát. 

Tekintse meg az átadón készült további fotóinkat:

A gyermekek a város jövőjét erősítik, kelengyedobozt kaptak az újszülött kapuvári kisbabák

Fotók: Cs. Kovács Attila

A kapuvári képviselő-testület év elején döntött arról, hogy kelengyedobozzal támogatja a gyermeket vállaló, helyi családokat. A támogatás a Kapuvár közigazgatási területén lakhellyel rendelkező újszülöttek után jár a családoknak. Fontos, hogy nem automatikusan kapják meg a szülők a dobozt, hanem igényelni kell. Erre egyébként a védőnők is felhívják a figyelmet, így az érintettek értesülnek a lehetőségről. 

Az önkormányzat januártól augusztusig csaknem harminc babamama csomagot adott át. Erdős Vilmos alpolgármester megjegyezte: minden kisbaba érkezése ajándék és minden gyermek Kapuvár jövőjét erősíti. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu