2 órája
A gyermekek a város jövőjét erősítik, kelengyedobozt kaptak az újszülött kapuvári kisbabák
Babamama csomagokat adtak át a kapuvári városházán a közelmúltban született kapuvári gyerekek szüleinek. Az önkormányzat idén januárban döntött a támogatásról, amivel a gyermekgondozás első heteit teszi könnyebbé a város. A babamama csomagokat kérvényezni kell.
Három kisbaba várakozott a napokban a kapuvári városháza dísztermében, Dóra, Dilen és Nolen szüleikkel babamama csomag átadóra érkeztek. Türelemmel, csendesen várták ki, míg a felnőttek a "fejük fölött" megbeszélték, mekkora öröm és milyen nagy ajándék a családoknak az ő érkezésük. A babamama csomagról 2025. januárjában döntött Kapuvár képviselő-testülete. Most Horváth László polgármester és Erdős Vilmos alpolgármester köszöntötte a babákat és szüleiket.
Babamama csomag Kapuváron
– Nagy öröm számunkra, hogy a csomaggal a város hozzájárulhat a kapuvári babák gondozásához, ápolásához. Ilyenkor, a szülőket és kisgyerekeket látva, az ember meghatódik és újra tudatosul bennem is, hogy milyen nagy csoda, amikor egy kisbaba megérkezik a családba. Ilyenkor persze a szülők, a család élete is megváltozik, az eddig megszokott napi rutin felesleges lesz, átalakul és átveszi a helyét egy másfajta rend és másfajta feladatsor. Ez a vállalás egy életre, örökre szól. Amíg élünk, szülők maradunk és ha felnő a gyermekünk, az aggódás, az idegeskedés, a gondoskodás az életünk része lesz. Ám, ez így természetes, hiszen velünk szemben ugyanígy éreztek szüleink, amikor világra jöttünk. Kívánom önöknek, hogy a gyermeknevelés minden pillanatát örömmel éljék meg és azt a gondoskodást, szeretetet, amit gyermekeiknek adnak, hatványozottan kapják is vissza. Az önkormányzat által átadott babamama csomag némi segítség a családoknak és megjelenítése annak, hogy a városvezetésnek fontos a kapuvári családok boldogulása, anyagi és lelki kiegyensúlyozottsága-fogalmazott az átadón Horváth László.
Erdős Vilmos alpolgármester ismertette, hogy a dobozok huszonkét, gondosan összeválogatott terméket tartalmaznak és a visszajelzések szerint hasznos dolgokkal egészítik ki a gyermekápolás otthoni eszköztárát.
A gyermekek a város jövőjét erősítik, kelengyedobozt kaptak az újszülött kapuvári kisbabákFotók: Cs. Kovács Attila
A kapuvári képviselő-testület év elején döntött arról, hogy kelengyedobozzal támogatja a gyermeket vállaló, helyi családokat. A támogatás a Kapuvár közigazgatási területén lakhellyel rendelkező újszülöttek után jár a családoknak. Fontos, hogy nem automatikusan kapják meg a szülők a dobozt, hanem igényelni kell. Erre egyébként a védőnők is felhívják a figyelmet, így az érintettek értesülnek a lehetőségről.
Az önkormányzat januártól augusztusig csaknem harminc babamama csomagot adott át. Erdős Vilmos alpolgármester megjegyezte: minden kisbaba érkezése ajándék és minden gyermek Kapuvár jövőjét erősíti.