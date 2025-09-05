A gyermekek a város jövőjét erősítik, kelengyedobozt kaptak az újszülött kapuvári kisbabák

Három kisbaba várakozott a napokban a kapuvári városháza dísztermében, Dóra, Dilen és Nolen szüleikkel babamama csomag átadóra érkeztek. Türelemmel, csendesen várták ki, míg a felnőttek a "fejük fölött" megbeszélték, mekkora öröm és milyen nagy ajándék a családoknak az ő érkezésük. A babamama csomagról 2025. januárjában döntött Kapuvár képviselő-testülete. Most Horváth László polgármester és Erdős Vilmos alpolgármester köszöntötte a babákat és szüleiket.

A babamama csomagot a városházán adta át az érintett szülőknek Horváth László és Erdős Vilmos. Fotó: Cs. K. A.

Babamama csomag Kapuváron

– Nagy öröm számunkra, hogy a csomaggal a város hozzájárulhat a kapuvári babák gondozásához, ápolásához. Ilyenkor, a szülőket és kisgyerekeket látva, az ember meghatódik és újra tudatosul bennem is, hogy milyen nagy csoda, amikor egy kisbaba megérkezik a családba. Ilyenkor persze a szülők, a család élete is megváltozik, az eddig megszokott napi rutin felesleges lesz, átalakul és átveszi a helyét egy másfajta rend és másfajta feladatsor. Ez a vállalás egy életre, örökre szól. Amíg élünk, szülők maradunk és ha felnő a gyermekünk, az aggódás, az idegeskedés, a gondoskodás az életünk része lesz. Ám, ez így természetes, hiszen velünk szemben ugyanígy éreztek szüleink, amikor világra jöttünk. Kívánom önöknek, hogy a gyermeknevelés minden pillanatát örömmel éljék meg és azt a gondoskodást, szeretetet, amit gyermekeiknek adnak, hatványozottan kapják is vissza. Az önkormányzat által átadott babamama csomag némi segítség a családoknak és megjelenítése annak, hogy a városvezetésnek fontos a kapuvári családok boldogulása, anyagi és lelki kiegyensúlyozottsága-fogalmazott az átadón Horváth László.

Erdős Vilmos alpolgármester ismertette, hogy a dobozok huszonkét, gondosan összeválogatott terméket tartalmaznak és a visszajelzések szerint hasznos dolgokkal egészítik ki a gyermekápolás otthoni eszköztárát.

