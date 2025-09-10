szeptember 10., szerda

Mathias Corvinus Collegium

59 perce

Az elmúlt napokban politikai támadás érte az MCC győri közösségét

Címkék#intézmény#MCC#győr#Közösség#támadás

Diákokat és oktatókat egyaránt érint az eset - Kósa Roland, alpolgármester részéről. Ezért közösségünk fontosnak érzi, hogy megszólaljon, és visszautasítsa a valótlan, ránk nézve sértő, politikailag motivált állításokat!

Kisalföld.hu

Az MCC az elmúlt években bizonyította, hogy képes a legkülönbözőbb hátterű gyerekeket és fiatalokat összefogni, fejleszteni, számukra közösséget adni, így segítve Győr és térsége fejlődését. Szakmai munkánkat a szülők támogatásával, az oktatási intézményekkel együttműködve, a legjobb hazai és nemzetközi szakemberek bevonásával végeztük eddig az itt élők legnagyobb megelégedésére. 

Forrás: mcc.hu

Ezt az építő közösséget érte most egy agresszív, a gyermekeket és családjaikat a politikai viták kereszttüzébe állítani akaró támadás, amire nem szolgáltunk rá. Aki az MCC-t támadja azért, mert korszerűsíti, a 21. században már elavult, technikailag és építészetileg is hiányosságokkal küzdő központját, annak érdekében, hogy az jobban megfelelje az oktató, fejlesztő munkáknak, az nemcsak az intézményt támadja, hanem Győr és térsége - azaz gyermekeink és közösségünk - jövőjét próbálja ellehetetleníteni.

Mi, győriek tudjuk: a város jövője a fiatalokban van. Ezért nem engedhetjük, hogy bárki politikai haszonszerzésből veszélyeztesse a fiatalok fejlődését, a családok építő közösségének erősödését, és az értük dolgozó tanárok munkáját.

Az MCC továbbra is azon dolgozik, hogy a győri és Győr környéki fiatalok a legjobbat kapják – mert ők a jövő, amelyért mindannyian felelősséggel tartozunk - írta a Mathias Corvinus Collegium sajtóközleményében.

 

