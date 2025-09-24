szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

14°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sportpolitika

1 órája

Az Audi ETO-t támogatnák

Címkék#Boncsarovszky Péter#Magvassy Mihály Sporttámogatási program#szponzorációs#Győri Audi ETO KC

Negyvenmilliós támogatásról döntenek a napokban.

Az Audi ETO-t támogatnák

A városi sporttámogatásokkal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Boncsarovszky Péter önkormányzati képviselő.

– A közigazgatási és pénzügyi bizottsága csütörtökön dönt arról, hogy a Magvassy Mihály Sporttámogatási program előirányzatára több mint 40 millió forint összeget fog átcsoportosítani és a közgyűlés tud majd arról határozni, hogy a szükséges keretösszegeket módosítsa. Ez azért fontos, hogy ezután a hétvégi humánszolgáltatási bizottsági ülésen tudunk arról határozni, hogy a Győri Audi ETO KC gazdasági társasága megkaphassa a neki járó szponzorációs összeget. Ugyanis jelenleg a Győri Audi ETO KC-nak nincs érvényes szponzori szerződése a várossal, mivel az év elején kötött szerződés június 31-gyel lejárt

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu