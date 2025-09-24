Az Audi ETO-t támogatnák

A városi sporttámogatásokkal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Boncsarovszky Péter önkormányzati képviselő.

– A közigazgatási és pénzügyi bizottsága csütörtökön dönt arról, hogy a Magvassy Mihály Sporttámogatási program előirányzatára több mint 40 millió forint összeget fog átcsoportosítani és a közgyűlés tud majd arról határozni, hogy a szükséges keretösszegeket módosítsa. Ez azért fontos, hogy ezután a hétvégi humánszolgáltatási bizottsági ülésen tudunk arról határozni, hogy a Győri Audi ETO KC gazdasági társasága megkaphassa a neki járó szponzorációs összeget. Ugyanis jelenleg a Győri Audi ETO KC-nak nincs érvényes szponzori szerződése a várossal, mivel az év elején kötött szerződés június 31-gyel lejárt