szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

26°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

57 perce

Sokkal olcsóbb lesz az autópálya-matrica az M1-es felújítása miatt

Címkék#m1#matrica#autópálya#Győr-Moson-Sopron

Fontos bejelentést tettek közzé hétfőn. Az autópálya-matrica árai változnak jövőre, de nem mindenhol.

Kisalföld.hu

Az M1-es felújítása szeptemberben megkezdődött. A sok terelés, hosszabb útidő, dugók miatt miatt kedvezményt adnak az éves autópálya-matrica árából Győr-Moson-Sopronban is.

autópálya-matrica
Változik az autópálya-matrica ára a Győr-Moson-Sopronban élőknek. Fotó: Molcsányi Máté

Autópálya-matrica: így változnak az árak

A részleteket Vitályos Eszter kormányszóvivő osztotta meg közösségi oldalán, melyben egy újfajta támogatásról írt:

  • a Pest-, 
  • Fejér-, 
  • Komárom-Esztergom- 
  • és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élőknek

a kormány kompenzációként az éves autópálya-matrica díját 15 ezer forintban határozta meg.

Emellett eltörölték a kényelmi díjat is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu