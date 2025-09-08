Támogatás
Sokkal olcsóbb lesz az autópálya-matrica az M1-es felújítása miatt
Fontos bejelentést tettek közzé hétfőn. Az autópálya-matrica árai változnak jövőre, de nem mindenhol.
Az M1-es felújítása szeptemberben megkezdődött. A sok terelés, hosszabb útidő, dugók miatt miatt kedvezményt adnak az éves autópálya-matrica árából Győr-Moson-Sopronban is.
Autópálya-matrica: így változnak az árak
A részleteket Vitályos Eszter kormányszóvivő osztotta meg közösségi oldalán, melyben egy újfajta támogatásról írt:
- a Pest-,
- Fejér-,
- Komárom-Esztergom-
- és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élőknek
a kormány kompenzációként az éves autópálya-matrica díját 15 ezer forintban határozta meg.
Emellett eltörölték a kényelmi díjat is.
