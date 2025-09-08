Sokkal olcsóbb lesz az autópálya-matrica az M1-es felújítása miatt

Az M1-es felújítása szeptemberben megkezdődött. A sok terelés, hosszabb útidő, dugók miatt miatt kedvezményt adnak az éves autópálya-matrica árából Győr-Moson-Sopronban is.

Változik az autópálya-matrica ára a Győr-Moson-Sopronban élőknek. Fotó: Molcsányi Máté

Autópálya-matrica: így változnak az árak

A részleteket Vitályos Eszter kormányszóvivő osztotta meg közösségi oldalán, melyben egy újfajta támogatásról írt:

a Pest-,

Fejér-,

Komárom-Esztergom-

és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élőknek

a kormány kompenzációként az éves autópálya-matrica díját 15 ezer forintban határozta meg.

Emellett eltörölték a kényelmi díjat is.