Környezet
1 órája
Autómentes nap – kérik a diákokat, gyalog vagy kerékpárral érkezzenek
Autómentes napot szerveznek Jánossomorján
Fotó: Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola Facebook-oldala
Autómentes napot szervez a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola szeptember 17-én. Az oktatási intézmény idén is csatlakozik az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap kezdeményezéshez. Arra biztatják a diákokat és a szülőket, hogy ezen a napon lehetőség szerint gyalog, vagy kerékpárral induljanak útnak. Ez a közös lépés nemcsak a környezetünk védelmét szolgálja, hanem jó példát mutat mindannyiunknak a fenntartható és egészséges közlekedési szokások kialakításában.
