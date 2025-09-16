Autómentes nap – kérik a diákokat, gyalog vagy kerékpárral érkezzenek

Autómentes napot szervez a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola szeptember 17-én. Az oktatási intézmény idén is csatlakozik az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap kezdeményezéshez. Arra biztatják a diákokat és a szülőket, hogy ezen a napon lehetőség szerint gyalog, vagy kerékpárral induljanak útnak. Ez a közös lépés nemcsak a környezetünk védelmét szolgálja, hanem jó példát mutat mindannyiunknak a fenntartható és egészséges közlekedési szokások kialakításában.