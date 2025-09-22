1 órája
A nagy autókirándulás: 150 osztrák gépkocsi lepte el Győrt
Nem akármilyen eseménynek volt házigazdája Győr az 1920-as évek végén. Magyarországra szerveztek autókirándulást az osztrákok.
Napra pontosan 97 évvel ezelőttre, 1928. szeptember 22-ére szervezte nagy autókirándulását az Osztrák Touring Club – írja cikkében a regigyor.hu.
A Magyar Touring Club közreműködésével délelőtt 11 órától 150 osztrák gépkocsi és motor futott be Magyaróvár felől Győrbe. A cél és a start a Petőfi téren volt.
Az autókirándulás résztvevői Budapestre és a Balatonra is mentek
A Dunántúli Hírlap még előzetesen, 1928. szeptember 18-i számában harangozta be az eseményt: "Az osztrák vendégek a terv szerint a Kioszkban ebédelnek. A turistáknak győri tartózkodási ideje 2 óra, délután 2 és 3 óra között indulnak tovább Budapest, majd másnap a Balaton felé. Az osztrák vendégek különösen a Balaton vidékére kíváncsiak."