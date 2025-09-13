Családi napot rendeztek az óvári tónál az autistákért - fotók

Különleges programmal várták a családokat és a segíteni vágyókat a Báger-tónál, ahol Horváth Imre, a Móvár-Print és a Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezte meg a Jótékonysági Családi Napot. Az esemény teljes bevétele a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány javát szolgálja.

Az autistáknak gyűjtöttek a mosonmagyaróvári tónál. Fotó: Kerekes István

Autista szervezet javára gyűjtöttek

Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítványt autizmussal vagy autisztikus tünetekkel élő gyermekek és fiatalok szülei, valamint a velük foglalkozó szakemberek hozták létre Mosonmagyaróváron 2001-ben. Csiba Katalin kuratóriumi elnök tájékoztatása szerint a bevételből az autista gyermeket nevelő szülőknek szeretnének támogatást nyújtani.

– 2001-ben alakult az alapítvány, érintett szülők és a velük foglalkozó pedagógusok hozták létre. Az alapító szülők közül vannak, akik sajnos már nem élnek. Megsokszorozódott az autizmussal élő gyerekek száma a világon, az országban, térségben. A bölcsödékben, óvodákban, iskolákban ott vannak, a felnőtt-ellátásban is. A spektrum különböző részein, különböző fokain, az érintettség szintén lehet az "alig látszótól" a teljesen "tipikus" tünetekig. Az ellátás, a velük való foglalkozás nehéz, nagy kihívást jelent szülőnek, nevelőnek, intézménynek. Az alapítvány igyekszik segíteni, de sokkal nagyobb volumenű, összehangolt támogatás kell, ami átfogja az intézményi, szociális, oktatási, otthoni ellátás területeit. Vannak jó megoldások, kezdeményezések, az Autisták Országos Szövetsége sokat segít, mint "ernyőszervezet" a törekvésekben – emelte ki Csiba Katalin. Hozzátette: "Nagyon szépen köszönöm alapítványunk nevében, hogy Mosonmagyaróváron ilyen pozitívan állnak mellettünk, támogatják munkánkat. A mostani rendezvény bevételéből a szülők, nevelők részére szervezett konkrét képzések megvalósítását szeretnénk elérni, továbbá segítő eszközök beszerzését is tervezzük, hogy az integráció, az együttélés könnyebb legyen."