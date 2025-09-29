1 órája
Aggódnak a győriek, kétségbeesetten visszaszereznék az Audi bizalmát
Nagy kárt okozott a győri polgármester döntése, mert nyilvánosságra hozta az „Audi-szerződés” néven elhíresült dokumentumot.
Ebben az Audi-szerződésben a 2010-2013 között megvalósuló, mintegy 250 milliárd eurós Audi-bővítés kapcsán tett vállalásokat rögzítették Győr önkormányzatának részéről. Május végén arról írtunk, hogy a képviselő-testület ülésen nagy bejelentést tett a polgármester: mindenki elolvashatta a győri önkormányzat és az AUDI AG között 2010. szeptember 23-án kötött szerződés közérdekű szakaszait.
Az Audi-szerződés fontos részletei eddig is ismertek voltak
Az Audi-szerződés érdemi tartalmát eddig is ismerhette a közvélemény, a két lépcsőben 2-ről 1,6 százalékosra csökkentett helyi iparűzési adó a Magyar Államkincstár weboldalán eddig is elérhető volt.
A Mandiner Audis forrásai ugyanakkor egyértelműen állítják: miközben a nyilvánosság számára érdekes újdonság nem derült ki, az, hogy Pintérék egyoldalúan, az Audi érdekeire való tekintet nélkül nyilvánosságra hoztak egy olyan szerződést, amelyet az Audi bizalmasan kötött meg, súlyosan aláásta a város legnagyobb munkaadójának bizalmát Győr iránt.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak jogi aggályai is támadtak az Audi-szerződés nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Ezekről a kormányhivatal még júliusban tájékoztatta a polgármesteri hivatalt, ám az elítélő jogi állásfoglalást a polgármester azóta is titkolja.
A polgármester teljesen önkényesen, jogszabályi alátámasztás nélkül döntötte el, melyik a szerződés „közérdekű szakasza”, és jogilag nem támasztotta alá azt sem, hogy a nyilvánosságra hozatalról a polgármester maga lenne jogosult dönteni a – kétharmados fideszes többségű – városi közgyűlés döntése és felhatalmazása nélkül. A kormányhivatal határidőt is szab a közgyűlésnek a jogi állásfoglalás megtárgyalására és elfogadására, illetve jogi ellenvélemény megküldésére, amennyiben a közgyűlés nem értene egyet a kormányhivatal megállapításaival.
