Nagy károk

1 órája

Aggódnak a győriek, kétségbeesetten visszaszereznék az Audi bizalmát

Címkék#Audi-szerződés#Audi#győr

Nagy kárt okozott a győri polgármester döntése, mert nyilvánosságra hozta az „Audi-szerződés” néven elhíresült dokumentumot.

Kisalföld.hu

Ebben az Audi-szerződésben a 2010-2013 között megvalósuló, mintegy 250 milliárd eurós Audi-bővítés kapcsán tett vállalásokat rögzítették Győr önkormányzatának részéről. Május végén arról írtunk, hogy a képviselő-testület ülésen nagy bejelentést tett a polgármester: mindenki elolvashatta a győri önkormányzat és az AUDI AG között 2010. szeptember 23-án kötött szerződés közérdekű szakaszait.

audi-szerződés
Az Audi-szerződés nyilvánosságra hozatala súlyosan aláásta a város legnagyobb munkaadójának bizalmát. Forrás: mandiner.hu

Az Audi-szerződés fontos részletei eddig is ismertek voltak

Az Audi-szerződés érdemi tartalmát eddig is ismerhette a közvélemény, a két lépcsőben 2-ről 1,6 százalékosra csökkentett helyi iparűzési adó a Magyar Államkincstár weboldalán eddig is elérhető volt.

A Mandiner Audis forrásai ugyanakkor egyértelműen állítják: miközben a nyilvánosság számára érdekes újdonság nem derült ki, az, hogy Pintérék egyoldalúan, az Audi érdekeire való tekintet nélkül nyilvánosságra hoztak egy olyan szerződést, amelyet az Audi bizalmasan kötött meg, súlyosan aláásta a város legnagyobb munkaadójának bizalmát Győr iránt.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak jogi aggályai is támadtak az Audi-szerződés nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Ezekről a kormányhivatal még júliusban tájékoztatta a polgármesteri hivatalt, ám az elítélő jogi állásfoglalást a polgármester azóta is titkolja.

A polgármester teljesen önkényesen, jogszabályi alátámasztás nélkül döntötte el, melyik a szerződés „közérdekű szakasza”, és jogilag nem támasztotta alá azt sem, hogy a nyilvánosságra hozatalról a polgármester maga lenne jogosult dönteni a – kétharmados fideszes többségű – városi közgyűlés döntése és felhatalmazása nélkül. A kormányhivatal határidőt is szab a közgyűlésnek a jogi állásfoglalás megtárgyalására és elfogadására, illetve jogi ellenvélemény megküldésére, amennyiben a közgyűlés nem értene egyet a kormányhivatal megállapításaival.

A Mandiner birtokába jutott dokumentumból még több részlet derült ki, melyről a kiemelt szavakra kattintva olvashat bővebben.

 

