Szijjártó Péter: Termelési rekordot dönthet idén is az Audi

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az IAA nemzetközi mobilitási szakkiállításon folytatott tárgyalásai után arról számolt be, hogy a magyar autóipar ismételten hatalmas sikerek előtt áll, hiszen a legnagyobb német járműgyártók - mint az Audi, BMW, Mercedes - továbbra is bíznak Magyarországban, és ezért úgy döntöttek, hogy hazánkba helyezik az új, elektromos meghajtásra épülő korszak legfontosabb termelési folyamatait.

Győri Audi igazgatóságának elnöke és Szijjártó Péter Münchenben. Forrás: Szijjártó Péter Facebook

Győrött az Audi az esztendő végére az autógyártás terén termelési rekordot fog dönteni, el fogják kezdeni az újgenerációs elektromos motorok gyártását jövő tavasszal, és egy nagyon komoly, másfél milliárd forintos képzési programot indítanak annak érdekében, hogy az összes magyarországi Audi-dolgozó meg tudjon felelni az új autóipari korszak technológiai követelményeinek

- tudatta.

Kecskeméten dupla annyi készülhet mint a győri Audiban

"A BMW szeptember 26-án megnyitja a debreceni gyárát, itt fogják gyártani az új iX3 modellt," - folytatta.

"A Mercedes kecskeméti építkezése is a végéhez közeledik, Magyarország legnagyobb autógyára jön így létre, és a Mercedes úgy döntött, hogy az elektromos autók közül a C-osztályú modellek gyártását is Kecskemétre fogják helyezni. Kecskeméten az új gyár 300-350 ezer autót fog tudni gyártani egy év leforgása alatt" - tette hozzá Szijjártó Péter.

"Ha az autóipar sikeres, az autóipar növekszik, akkor a magyar gazdaság is növekszik" - húzta alá. "

A győri Audi kapcsán még kiemelte, év végére megdöntik Győrben a foglalkoztatási rekordot is.

Soha nem dolgoztak az Audiban annyian Győrben, mint amennyien fognak az év végére.

Illetve beszámolt arról is, hogy az Audi nagy sikerrel bemutatta legújabb modelljét, amelyet komoly győri szerepvállalással fognak gyártani.

Az Audi legújabb modelljének első bemutatott tervmodellje. Forrás: Szijjártó FB