Nyílt nap a tényői atombunkerben - Időutazás a '70-es évekbe - XXL galéria, videó

Már a bejáratnál nyitott GAZ-69 terepjárók sorakoztak, melybe sorra szálltak be a látogatók, ugyanis izgalmas erdei túrára indulhattak a tényői atombunker adóházához. A kapukon kicsit beljebb lépve megpillantottuk a korabeli egyenruhákat, műszereket és felszereléseket, valamint néhány régebbi és világháborús fegyvert is. Egyre beljebb lépve a Katasztrófavédelem tűzoltóeszközeit mutatták be, illetve az önkéntes lánglovagok retro tűzoltóautóiba is be lehetett szállni, valamint néhány veterán járművet is láttunk.

Erdőtúrák indultak veterán járművekkel az idei tényői atombunker nyílt napon. Fotó: Csapó Balázs

Gulyáságyúban főtt a babgulyás

Érkezésünkkor az objektum udvarán már rotyogott a gulyáságyúban a finom babgulyás, amelyet Kurcsics István chef tökéletesített a déli harangszóra. - Ezt a mobilkonyhát, másnéven gulyáságyút a katonaság idejében sokat használták, ott főztek vele, ahol épp letáboroztak, sátraztak. De emellett út közben is főtt benne az étel, amely akár 200 főt is ellátott. Sőt, nem csak gulyás, pörkölt féléket készítettek benne, hanem kávét, teát is - tudtuk meg. Kurcsics István elmondta, hogy számos rendezvényre elviszik a gulyáságyút, hogy a mai fiataloknak is megmutassák hogyan készültek egykor az ételek. Tényőn ezúttal a babgulyásra esett a választás, közel 300 adag készült, amiért már délben nagy volt a sorbanállás.

Katonai hagyományőrzők és airsoft lövészet

Egyre közeledve a tényői atombunker bejáratához katonai hagyományőrzőkkel találkoztunk, akik talpig világháborús öltözetben vigyázták a területet, később bemutatót is tartottak a nyílt napon. A gyerekeket játékos puzzle vadászatra hívták a bunker körül, a bátrabbak pedig airsoft élménylövészeten is részt vehettek a BSA - Chernaya Zvezda csapatával, akik tavaly a bunkerben tartották éves gyűlésüket. Így jól ismerik annak történetét.

Hadiszimulációval foglalkozunk, a keleti eszközöket jelenítjük meg. Tényőre a különböző korszakok kalasnyikovjait hoztuk el, amelyeken jól látszik, hogyan változott az évtizedek alatt ez a gépkarabély

- mutatta meg a csapat vezetője, Sárkány Zsombor a különleges eszközöket. Néhány védőfelszerelést magunk is felpróbáltunk. Azt elsőre megállapítottuk, hogy nem könnyű ezekben mozogni és a súlyuk is nagy, ezért sok edzésre van szüksége azoknak, akik ezt viselik.