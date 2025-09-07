2 órája
Nyílt nap a tényői atombunkerben - Időutazás a '70-es évekbe - XXL galéria, videó
Százak látogattak el szombaton Tényőre, hogy bepillantást kapjanak a falu végén 1974 óta álló titokzatos objektumba, oda, ahol megállt az idő. Több alkalommal írtunk már a tényői atombunker történetéről, a sokáig szigorúan titkos katonai létesítmény ismét megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt.
Fotó: Csapó Balázs
Már a bejáratnál nyitott GAZ-69 terepjárók sorakoztak, melybe sorra szálltak be a látogatók, ugyanis izgalmas erdei túrára indulhattak a tényői atombunker adóházához. A kapukon kicsit beljebb lépve megpillantottuk a korabeli egyenruhákat, műszereket és felszereléseket, valamint néhány régebbi és világháborús fegyvert is. Egyre beljebb lépve a Katasztrófavédelem tűzoltóeszközeit mutatták be, illetve az önkéntes lánglovagok retro tűzoltóautóiba is be lehetett szállni, valamint néhány veterán járművet is láttunk.
Gulyáságyúban főtt a babgulyás
Érkezésünkkor az objektum udvarán már rotyogott a gulyáságyúban a finom babgulyás, amelyet Kurcsics István chef tökéletesített a déli harangszóra. - Ezt a mobilkonyhát, másnéven gulyáságyút a katonaság idejében sokat használták, ott főztek vele, ahol épp letáboroztak, sátraztak. De emellett út közben is főtt benne az étel, amely akár 200 főt is ellátott. Sőt, nem csak gulyás, pörkölt féléket készítettek benne, hanem kávét, teát is - tudtuk meg. Kurcsics István elmondta, hogy számos rendezvényre elviszik a gulyáságyút, hogy a mai fiataloknak is megmutassák hogyan készültek egykor az ételek. Tényőn ezúttal a babgulyásra esett a választás, közel 300 adag készült, amiért már délben nagy volt a sorbanállás.
Katonai hagyományőrzők és airsoft lövészet
Egyre közeledve a tényői atombunker bejáratához katonai hagyományőrzőkkel találkoztunk, akik talpig világháborús öltözetben vigyázták a területet, később bemutatót is tartottak a nyílt napon. A gyerekeket játékos puzzle vadászatra hívták a bunker körül, a bátrabbak pedig airsoft élménylövészeten is részt vehettek a BSA - Chernaya Zvezda csapatával, akik tavaly a bunkerben tartották éves gyűlésüket. Így jól ismerik annak történetét.
Hadiszimulációval foglalkozunk, a keleti eszközöket jelenítjük meg. Tényőre a különböző korszakok kalasnyikovjait hoztuk el, amelyeken jól látszik, hogyan változott az évtizedek alatt ez a gépkarabély
- mutatta meg a csapat vezetője, Sárkány Zsombor a különleges eszközöket. Néhány védőfelszerelést magunk is felpróbáltunk. Azt elsőre megállapítottuk, hogy nem könnyű ezekben mozogni és a súlyuk is nagy, ezért sok edzésre van szüksége azoknak, akik ezt viselik.
A tényői atombunker titkai
Közben a bunkerben elkezdődött Kizmus Szabolcs előadása az atomtöltetekről Magyarországon, amelyre nagy volt az érdeklődés, valamint sorra járták be a látogatók a kisebb és nagyobb fülkéket, szobákat a létesítményben. Az objektumba belépve úgy érezte az ember, mintha megállt volna az idő. Táblák sora figyelmeztetett a veszélyre és arra, mit kell tenni az esetleges atomtámadást követő napokban. Mecséri Szabolcs az elhivatott bunkergazda a nyílt napon vezetett bunkertúrákat tartott, ahol elmesélte a komplexum történetét, megmutatta mely eszközöket és szobákat mire használták volna, ha támadás érte volna a megyét.
Kitárta kapuit a tényői atombunkerFotók: Csapó Balázs
Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok érdeklődve figyelték a tényői atombunker berendezéseit. Sokakban felidézte a sorkatonaságot és elmesélték a gyerekeknek, hogy bizony néhány évtizede még használtak tekerős vezetékes telefont, viselniük kellett a gázálarcot, vagy a különböző extrém védőfelszereléseket. Kipróbálhattuk, hogyan is működnek a mechanikus írógépek, és mit mért pontosan a sugárzásmérő. Térképek a falon jól mutatták, hogy a hatvanas években készült egy tanulmány, ami azt vizsgálta, mi történne, ha Magyarországot atomtámadás érné. Kiszámították, hogy sugárzás esetén mennyi lenne az áldozatok száma, másrészt rávilágítottak arra, hogy minden vezető szerv a nagyvárosokban van, s nagy valószínűséggel ezek lennének egy atomtámadás célpontjai.
Saját önellátó rendszer a teljes biztonságért
A 35 helyiségből álló bázist, melyet 1972−74 között építettek és a kor színvonalának megfelelően szereltek fel, később fel is újították. Önálló fűtőrendszere van, az áramot is saját rendszer biztosítja, a vizet a 161 méter mély kútból nyerhetik. A falakon hatalmas oxigénpalackok sorakoztak, amely csak néhány napra lenne elegendő, ha teljesen el kellene zárkózni a külvilágtól. Azonban van több szűrőberendezés is, ami képes lett volna megszűrni az atomtámadás után fertőzötté váló levegőt. Sőt, a különböző idegmérgeket is be tudták volna azonosítani egyes műszerekkel.
- A tényői atombunkert éles helyzetben soha nem használták, 1992-ben pedig végleg bezárták. Az eredeti berendezés szerencsére épségben maradt, ám az idő vasfoga megrágta. Most látványosságként üzemel, nem csak a helyiek járnak csodájára, de érkeztek már ide messze földről, sőt még a tengerentúlról is.