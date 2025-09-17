szeptember 17., szerda

Múltidéző

2 órája

Árvíz vonult le egy éve: a Lajta jelentette a legnagyobb kihívást

Címkék#feladat#Kertész József#árvízi#vízügyes#drón#használat#önkormányzat#honvédség

Összefogással jó volt itt védekezni – vonta le a konklúziót a Lajtán levonult árvíz elleni védekezés kapcsán Kertész József vízügyi szakértő. Az elmúlt 120 év harmadik legnagyobb árvízére emlékezünk, mely a Lajtát tavaly érte el.

Mészely Réka
Árvíz vonult le egy éve: a Lajta jelentette a legnagyobb kihívást

Árvíz vonult le a Lajtán egy éve

Fotó: Kerekes István

Egy éve annak, hogy a Boris nevű ciklon miatt óriási csapadékterhelést kapott a Lajta-vízgyűjtője, az elmúlt 120 év harmadik legnagyobb árhullámát eredményezve. 1997 és 2009 után ismét meg kellett nyitni Hegyeshalomnál a szükségtározót, ezzel védve Mosonmagyaróvárt az árvíztől. 

Az árvíz Mosonmagyaróváron is adott feladatot a szakembereknek
Az árvíz Mosonmagyaróváron is adott feladatot a szakembereknek.
Fotó: Kerekes István

Árvíz a Lajtán

A Lajta-menti védekezés igazgatóságunk területén összetettebb feladatot adott, a szükségtározó megnyitása miatt is. Ezért megérdemli, hogy külön is beszéljünk róla – emelte ki idén szervezett visszaemlékezésen Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Minden idők harmadik legnagyobb árhulláma ugyan a Dunát is érintette a Lajta mellett, ám utóbbi jelentette most a nagyobb kihívást. 

Az árhullám kezelésére a vízügyön belül jelentős átcsoportosításokra volt szükség. Az ÉDUVIZIG területére is sokakat vezényeltek át, hiszen a vízügyesek harmada állt rendelkezésre a feladatra és a társszervek bevonására is szükség volt. A hatékony védekezést segítette, hogy a homokzsákok megtöltve érkeztek a helyszínre. Szintén fontos a jövőben, hogy több ponton is raktározzák őket, így szükség esetén azonnal rendelkezésre állnak. A szükségtározó megnyitásával a folyó 305 centi helyett 286 centiméteren tetőzött. 

Igazi csapatmunka volt

A Lajta-menti védelem vezetője, Kertész József szerint igazi csapatmunka folyt: értették egymás szavát, így sikerült nagyobb problémák nélkül védekezni. Törőcsik Tamás vezetésével Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből 83 vízügyes érkezett a Lajta mellé segíteni az árvízvédelmi munkálatokat.

A szakembereknek számos kihívással kellett megküzdeniük: 

  • a térségben jelentősen elszaporodott nutriák és hódok is okoztak plusz feladatot, például a töltés átlyukasztásával
  • a tudás, tapasztalat mellett a jelen árvízi védekezésben sokat jelentett a drónok használata, 
  • a vízügyes kapcsolatok az önkormányzatokkal, honvédséggel vagy éppen a lakossági segítség is számított

– Összefogással jó volt itt védekezni – szögezte le zárásként a vízügyi szakértő. 

 

