szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokan várták

2 órája

Kinyitott az Arrabona SPAR Győrben - 1,35 milliárd forintos beruházás

Címkék#termék#SPAR#belváros#nyitás

Munkagépektől volt hangos a nyáron az Arany János utca Győrben. Sokan várták, mikor nyit ki végre az ikonikus élelmiszerüzlet, az Arrabona épületében.

Kisalföld.hu

Átépítés miatt zárva volt a győri belváros legendásnak számító élelmiszerüzlete, az Arrabona épületében üzemelő Interspar. A munkálatok miatt június 15-től nem fogadtak vásárlókat. Ahogy arról portálunkon beszámoltunk, folyamatosan kezdte elnyerni végleges formáját az üzlet. A győri Arrabona Spar felújítása látványos szakaszairól portálunkon is olvashattak. A köztes időszakban az Arany János utcában konténerbolt üzemelt.

Arrabona spar győr bevásárlóközpont nyit üzlet
Arrabona: a város központjában található bevásárlóközpontban a SPAR szupermarket kibővült, a beruházás 1,35 milliárd forintba került. Fotó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Kinyitott az élelmiszerüzlet az Arrabonaban

A város központjában, az Arrabona bevásárlóközpontban található SPAR szupermarket kibővült, 1 152 négyzetméteres eladótérrel a helyiek egyik legfontosabb bevásárlóhelyeként modern, vonzó arculattal, kényelmes elrendezéssel és bővített szolgáltatásokkal várja újra vásárlóit - áll a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. sajtóközleményében, amit a nyitás napján juttattak el portálunkhoz.

Mint írják: az áruház eladótere teljes körűen megújult: új hűtőbútorok, zöldség-gyümölcs kínáló egységek és korszerű kasszák kaptak helyet. Az üzletben 5 hagyományos és 6 önkiszolgáló kassza biztosítja a gyors kiszolgálást. 

Újdonságként az országban az elsők között itt valósult meg az új, fiatalos designnal kialakított SPAR toGo egység, amely hideg- és melegpultokkal, valamint álló fogyasztótérrel várja a vásárlókat. A friss áru kínálat külön hangsúlyt kapott: a bejáratnál zöldség-gyümölcs termékek, közvetlen közelükben helyben sütött pékáru és akciós terület kapott helyet. 

Emellett a bejárathoz közel a SPAR kényelmi termékei is megtalálhatók, így a szendvicsek, majonézes saláták, kész egytálételek és smoothiek kényelmesen elérhetőek a vásárlók számára. A csomagolt friss csemege és hús választék pedig remek alternatívát kínál a pultos kiszolgálás mellett. A tejtermékek szintén jól áttekinthető elrendezésben kaptak helyet az eladótérben.

Mint az a közleményükben olvasható: a beruházás során a fenntartható működést támogató műszaki fejlesztések is megvalósultak: energiatakarékos LED-világítás, szén-dioxid alapú, környezetbarát hűtéstechnikai rendszer, valamint a hulladékhő visszaforgatása az áruház fűtésére. A REpont visszaváltó automata külön bejáraton keresztül, közvetlenül a hátsó parkolóból közelíthető meg. 

Az áruházban további szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Részletek, helyszíni riportunk, és fotóink hamarosan!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu