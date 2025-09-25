2 órája
Kinyitott az Arrabona SPAR Győrben - 1,35 milliárd forintos beruházás
Munkagépektől volt hangos a nyáron az Arany János utca Győrben. Sokan várták, mikor nyit ki végre az ikonikus élelmiszerüzlet, az Arrabona épületében.
Átépítés miatt zárva volt a győri belváros legendásnak számító élelmiszerüzlete, az Arrabona épületében üzemelő Interspar. A munkálatok miatt június 15-től nem fogadtak vásárlókat. Ahogy arról portálunkon beszámoltunk, folyamatosan kezdte elnyerni végleges formáját az üzlet. A győri Arrabona Spar felújítása látványos szakaszairól portálunkon is olvashattak. A köztes időszakban az Arany János utcában konténerbolt üzemelt.
Kinyitott az élelmiszerüzlet az Arrabonaban
A város központjában, az Arrabona bevásárlóközpontban található SPAR szupermarket kibővült, 1 152 négyzetméteres eladótérrel a helyiek egyik legfontosabb bevásárlóhelyeként modern, vonzó arculattal, kényelmes elrendezéssel és bővített szolgáltatásokkal várja újra vásárlóit - áll a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. sajtóközleményében, amit a nyitás napján juttattak el portálunkhoz.
Mint írják: az áruház eladótere teljes körűen megújult: új hűtőbútorok, zöldség-gyümölcs kínáló egységek és korszerű kasszák kaptak helyet. Az üzletben 5 hagyományos és 6 önkiszolgáló kassza biztosítja a gyors kiszolgálást.
Újdonságként az országban az elsők között itt valósult meg az új, fiatalos designnal kialakított SPAR toGo egység, amely hideg- és melegpultokkal, valamint álló fogyasztótérrel várja a vásárlókat. A friss áru kínálat külön hangsúlyt kapott: a bejáratnál zöldség-gyümölcs termékek, közvetlen közelükben helyben sütött pékáru és akciós terület kapott helyet.
Emellett a bejárathoz közel a SPAR kényelmi termékei is megtalálhatók, így a szendvicsek, majonézes saláták, kész egytálételek és smoothiek kényelmesen elérhetőek a vásárlók számára. A csomagolt friss csemege és hús választék pedig remek alternatívát kínál a pultos kiszolgálás mellett. A tejtermékek szintén jól áttekinthető elrendezésben kaptak helyet az eladótérben.
Mint az a közleményükben olvasható: a beruházás során a fenntartható működést támogató műszaki fejlesztések is megvalósultak: energiatakarékos LED-világítás, szén-dioxid alapú, környezetbarát hűtéstechnikai rendszer, valamint a hulladékhő visszaforgatása az áruház fűtésére. A REpont visszaváltó automata külön bejáraton keresztül, közvetlenül a hátsó parkolóból közelíthető meg.
Az áruházban további szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek is rendelkezésre állnak.
