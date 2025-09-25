Kinyitott az Arrabona SPAR Győrben - 1,35 milliárd forintos beruházás

Átépítés miatt zárva volt a győri belváros legendásnak számító élelmiszerüzlete, az Arrabona épületében üzemelő Interspar. A munkálatok miatt június 15-től nem fogadtak vásárlókat. Ahogy arról portálunkon beszámoltunk, folyamatosan kezdte elnyerni végleges formáját az üzlet. A győri Arrabona Spar felújítása látványos szakaszairól portálunkon is olvashattak. A köztes időszakban az Arany János utcában konténerbolt üzemelt.

Arrabona: a város központjában található bevásárlóközpontban a SPAR szupermarket kibővült, a beruházás 1,35 milliárd forintba került. Fotó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Kinyitott az élelmiszerüzlet az Arrabonaban

A város központjában, az Arrabona bevásárlóközpontban található SPAR szupermarket kibővült, 1 152 négyzetméteres eladótérrel a helyiek egyik legfontosabb bevásárlóhelyeként modern, vonzó arculattal, kényelmes elrendezéssel és bővített szolgáltatásokkal várja újra vásárlóit - áll a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. sajtóközleményében, amit a nyitás napján juttattak el portálunkhoz.