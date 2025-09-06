Csúszik az Arrabona nyitása Győrben? – Megkérdeztük a Spart

Átépítés miatt zárva a győri belváros legendásnak számító élelmiszerüzlete, az Arrabona épületében üzemelő Interspar. A munkálatok miatt június 15-től nem fogadnak vásárlókat. Az újranyitás várható időpontja szeptember 25., hirdetik az ajtóra ragasztott papíron.

Arrabona Spar: kezdi elnyerni végleges formáját Győrben.

Fotó: Krizsán Csaba

Mikor nyit az Arrabona?

– Tartjuk az ütemtervet, a tervezett időpontban nyitjuk meg áruházunkat – ígérte Maczelka Márk, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációért felelős szakembere.

Az Arany János utca június idusa óta hangos a munkagépektől. Fekete anyaggal takarták el a kíváncsi szemek elől a felújítás alatt álló területet, így teljes meglepetés lesz, milyen enteriőr várja a vásárlókat.

A nyolcvanas évek elején megnyílt Arrabonában az elmúlt négy évtized során több multinacionális cég költözött be, de ezalatt az idő alatt nagyobb változás nem történt, szinte az eredeti állapotában szolgálta ki a vásárlókat. Kétségtelen, hogy ráfért a felújítás.

Utolsó simítások zajlanak

– Jelenleg burkolás és szerelvényezés zajlik, a festést pedig most fejezik be – sorolta Maczelka Márk. – Az új eladótéri berendezés kialakítása és a LED-világítás beüzemelése pedig folyamatban van.

A kommunikációs szakember elmondta azt is, környezetkímélő és energiahatékony, szén-dioxid-alapú hűtéstechnikai rendszert alakítottak ki a felújítás során, amelynek az úgynevezett hulladékhőjét az áruház télen fűtésre fogja használni.

Burkolás és szerelvényezés

Az új eladótéri berendezés kialakítása

Szén-dioxid-alapú hűtéstechnikai rendszer

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotós galériáját! Így áll a felújítás jelenleg kívülről.