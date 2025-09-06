szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

23°
+35
+19
Vághatjuk a centit

48 perce

Csúszik az Arrabona nyitása Győrben? – Megkérdeztük a Spart

Címkék#élelmiszerüzlet#konténerbolt#Arrabona

Hónapok óta munkagépektől hangos az Arany János utca Győrben. Megkérdeztük, hol tart a felújítási munka, és mikor nyit végre az ikonikus élelmiszerüzlet, az Arrabona épületében.

Pardavi Mariann

Átépítés miatt zárva a győri belváros legendásnak számító élelmiszerüzlete, az Arrabona épületében üzemelő Interspar. A munkálatok miatt június 15-től nem fogadnak vásárlókat. Az újranyitás várható időpontja szeptember 25., hirdetik az ajtóra ragasztott papíron.

Arrabona Spar győr nyitás
Arrabona Spar: kezdi elnyerni végleges formáját Győrben.
Fotó: Krizsán Csaba

Mikor nyit az Arrabona?

– Tartjuk az ütemtervet, a tervezett időpontban nyitjuk meg áruházunkat – ígérte Maczelka Márk, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációért felelős szakembere. 

Az Arany János utca június idusa óta hangos a munkagépektől. Fekete anyaggal takarták el a kíváncsi szemek elől a felújítás alatt álló területet, így teljes meglepetés lesz, milyen enteriőr várja a vásárlókat. 

A nyolcvanas évek elején megnyílt Arrabonában az elmúlt négy évtized során több multinacionális cég költözött be, de ezalatt az idő alatt nagyobb változás nem történt, szinte az eredeti állapotában szolgálta ki a vásárlókat. Kétségtelen, hogy ráfért a felújítás.

Utolsó simítások zajlanak

– Jelenleg burkolás és szerelvényezés zajlik, a festést pedig most fejezik be – sorolta Maczelka Márk. – Az új eladótéri berendezés kialakítása és a LED-világítás beüzemelése pedig folyamatban van.

A kommunikációs szakember elmondta azt is, környezetkímélő és energiahatékony, szén-dioxid-alapú hűtéstechnikai rendszert alakítottak ki a felújítás során, amelynek az úgynevezett hulladékhőjét az áruház télen fűtésre fogja használni.

  • Burkolás és szerelvényezés 
  • Az új eladótéri berendezés kialakítása 
  • Szén-dioxid-alapú hűtéstechnikai rendszer

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotós galériáját! Így áll a felújítás jelenleg kívülről.

Újabb látványos szakaszához ért a győri Arrabona Spar felújítása

Fotók: Krizsán Csaba

Kicsi, de van, ami kell

Bő két héttel az ideiglenes bezárást követően a Spar egy konténerüzletet nyitott a bejárattal szemben, hogy mérsékelje a felújításból adódó kellemetlenségeket. Ebből pedig akadt bőven a belvárosban lakók és dolgozók számára, hiszen az utóbbi időben sorra húzták le a rolót a megszokott, kedvelt boltok. Sokan még mindig hiányolják a márciusban megszűnt Pálffy utcai Coopot is.

Az Arany János utcában, az Arrabona főbejárata előtt kapott helyet a Spar konténerbolt, amely egy kisebb szeletet foglalt el az utcából. Bár alapterülete kicsi, pár lépéssel bejárható az egész, a legfontosabb élelmiszerek és alapvető háztartási eszközök megtalálhatók benne.

A nyitás napján mi magunk is betértünk vásárolni. Belépve szűk folyosón keresztül haladva válogathattuk össze a termékeket, majd néhány lépés után máris a kasszánál álltunk, ahol az élelmiszerüzletből ismert, barátságos, mosolygós eladó fogadott bennünket. A kis bolt mellett egy másik konténer is áll, amely raktárként, irodaként és öltözőként szolgál, az elfogyott árut pedig folyamatosan pótolták ottjártunkkor. Az árak megegyeznek a Spar szokásos árszintjével.

Hamarosan bezár ez is

Nyitvatartása hétköznapokon fél héttől este nyolcig, szombaton fél héttől délután ötig, vasárnap pedig reggel nyolctól délig tart. Ez a kis üzlet szeptember 14-én lesz nyitva utoljára, így mintegy másfél hétig nélkülözniük kell a belvárosban élőknek a Spar-termékeket.

Az Arrabona előtti utca is megváltozott

Több évtizede hozzátartoztak a belvárosi miliőhöz az Arrabona előtt árnyékot adó magas kőrisek, de sajnos április elején ki kellett vágni azokat. Sérült volt a gyökérzetük, így a szakemberek életveszélyesnek nyilvánították őket. Több kísérletet tettek a megmentésükre, de ezek egyike sem vezetett eredményre.

 

