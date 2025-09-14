szeptember 14., vasárnap

Újabb üzlet zár be

1 órája

Eleget szolgált, most bezár ez a bolt is Győrben

Címkék#győri belváros#Interspar#bolt#Arrabona

Az áruházlánc határozott időre helyezte üzembe a kis boltot. Ma szolgálnak ki utoljára vevőket a győri belváros pici boltjában.

Kisalföld.hu

Átépítés miatt zárva a győri belváros legendásnak számító élelmiszerüzlete, az Arrabona épületében üzemelő Interspar. A munkálatok miatt június 15-től nem fogadnak vásárlókat. Az újranyitás várható időpontja szeptember 25., hirdetik az ajtóra ragasztott papíron. A köztes időszakban az Arany János utcában konténerbolt üzemelt. Ebben a pici üzletben ma szolgálnak ki utoljára vevőket. 

arrabona, interspar, konténerbolt
Az Arrabona előtt kapott helyet a konténerbolt. 
Fotó: Krizsán Csaba

Búcsúzik a konténerbolt az Arrabona előtt

Tartja az ütemtervet a Spar? Időben nyit a megújult Arrabona? Milyen munkákat végeznek most? 

ezeket kérdeztük a Spar sajtóosztályától korábban. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy megtudja, hol tart az Arrabona felújítása!

 

