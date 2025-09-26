szeptember 26., péntek

Olvasóinknak nagyon hiányzott

3 órája

Végre megnyílt az Arrabona élelmiszerüzlete – Sok-sok fotót hoztunk

Címkék#Arrabona Áruház#áruház Győr#belváros

Éjszakába nyúlóan dolgoztak az építőipari szakemberek, hogy végre megnyithasson a győri belváros legendás élelmiszerüzlete az Arrabona épületében. Ott jártunk a nyitónapon, és elképesztően sok fotót hoztunk a megújult belső terekről, az Arrabona áruház győri épületéből.

Kisalföld.hu

Június 15-én kezdődtek az Arrabona Áruház Győr épületében lévő Interspar üzlet felújítási munkálatai. Nagyobb belső tér és szélesebb árukészlet várja a vásárlókat.

Arrabona Áruház Győr, interspar, spar, győr, arrabona, belváros
Éles-Porkoláb Ágnes a gyermekeivel vásárolt be az első napon a felújított Arrabona Áruház Győrben, az Intersparban.
Fotó: Krizsán Csaba

A legelső szembetűnő változás, hogy lecserélték a régi forgóajtót fotocellásra. Aki rutinból közlekedik, meglepetés érheti, ugyanis a bejárat a korábbiaktól eltérően bal kéz felé került. Ide belépve szembesülhetünk azzal, hogy a korábban külsős vállalkozóként tevékenykedő pénzváltó és cipész helyére is élelmiszerek költöztek, illetve felszámolták a rakodóterületet – oda a friss pékáruk kerültek.

Hat önkiszolgáló kassza és öt hagyományos segíti a vásárlás befejezését.

Windhoffer Adrienne-nek hiányzott a legendás élelmiszerüzlet, örül, hogy végre megnyílt.
Fotó: Krizsán Csaba

Újdonság, hogy a korábban az üzlet belső terében lévő frissensültek és szendvicsek kívülre kerültek, így anélkül ugorhatunk be ebédet venni, hogy végig kellene mennünk az áruházon.

Arrabona Áruház Győr: hiányzott a belvárosnak

Windhoffer Adrienne a belvárosban él, és hiányolta a belvárosi élelmiszerboltot.

– Nagyon örülök, hogy végre újra itt vásárolhatok be, és nem kell messzire menni. Negyven évvel ezelőtt költöztünk Győrbe, azóta rendszeresen az Arrabona Győr üzletben vásárolok – árulta el kérdésünkre.

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotós galériáját az Arrabona Áruház Győr belső tereiről!

Végre megnyílt az Arrabona élelmiszerüzlete Győrben

Fotók: Krizsán Csaba

Éles-Porkoláb Ágnes két gyermekével, Grétával és Ervinnel vásárolt az első napon. Nemcsak az áruház első napja volt, hanem ők maguk is először jártak itt.

– Nemrég költöztünk haza Németországból, most járunk itt először. A nagymama születésnapjára szeretnénk tortát sütni, ahhoz szerzünk be hozzávalókat.

