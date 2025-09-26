3 órája
Végre megnyílt az Arrabona élelmiszerüzlete – Sok-sok fotót hoztunk
Éjszakába nyúlóan dolgoztak az építőipari szakemberek, hogy végre megnyithasson a győri belváros legendás élelmiszerüzlete az Arrabona épületében. Ott jártunk a nyitónapon, és elképesztően sok fotót hoztunk a megújult belső terekről, az Arrabona áruház győri épületéből.
Június 15-én kezdődtek az Arrabona Áruház Győr épületében lévő Interspar üzlet felújítási munkálatai. Nagyobb belső tér és szélesebb árukészlet várja a vásárlókat.
A legelső szembetűnő változás, hogy lecserélték a régi forgóajtót fotocellásra. Aki rutinból közlekedik, meglepetés érheti, ugyanis a bejárat a korábbiaktól eltérően bal kéz felé került. Ide belépve szembesülhetünk azzal, hogy a korábban külsős vállalkozóként tevékenykedő pénzváltó és cipész helyére is élelmiszerek költöztek, illetve felszámolták a rakodóterületet – oda a friss pékáruk kerültek.
Hat önkiszolgáló kassza és öt hagyományos segíti a vásárlás befejezését.
Újdonság, hogy a korábban az üzlet belső terében lévő frissensültek és szendvicsek kívülre kerültek, így anélkül ugorhatunk be ebédet venni, hogy végig kellene mennünk az áruházon.
Arrabona Áruház Győr: hiányzott a belvárosnak
Windhoffer Adrienne a belvárosban él, és hiányolta a belvárosi élelmiszerboltot.
– Nagyon örülök, hogy végre újra itt vásárolhatok be, és nem kell messzire menni. Negyven évvel ezelőtt költöztünk Győrbe, azóta rendszeresen az Arrabona Győr üzletben vásárolok – árulta el kérdésünkre.
Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotós galériáját az Arrabona Áruház Győr belső tereiről!
Végre megnyílt az Arrabona élelmiszerüzlete GyőrbenFotók: Krizsán Csaba
Éles-Porkoláb Ágnes két gyermekével, Grétával és Ervinnel vásárolt az első napon. Nemcsak az áruház első napja volt, hanem ők maguk is először jártak itt.
– Nemrég költöztünk haza Németországból, most járunk itt először. A nagymama születésnapjára szeretnénk tortát sütni, ahhoz szerzünk be hozzávalókat.