Döntött a rend

3 órája

Apátot választottak a csornai premontrei prépostságban - fotó, videó

Címkék#Csornai Premontrei Apátság#premontrei apátság#Fazakas Zoltán Márton#apát

Apátot választottak szerdán a csornai premontrei prépostságban. A rend örökfogadalmas tagjai 9 évre megerősítették tisztségében Fazakas Zoltán Márton apátot.

Cs. Kovács Attila

Apátot választottak a csornai premontrei prépostságban szerdán délelőtt. Újabb 9 évre megerősítették tisztségében Fazakas Zoltán Márton apátot. 

apát Fazakas Márton csornai premontrei prépostság választás
Apátot választottak: Fazakas Márton apátot Jos Wouters generális apát és Balogh Piusz, a magyar cirkária vikáriusa jelenlétében választották újra.
Forrás:  MW Archívum

Apátot választottak a premontreiek

Márton apát második ciklusát kezdi meg a csornai apátság élén. Előtte hat évig kormányzó perjelként vezette a rendet. Először 2015. augusztusában választottak testvérei apátjukká, akkor Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát benedikálta apáttá.

Harangszó jelezte a választást Csornán. Nézze meg videónkban:

Fazakas Márton apát urat Jos Wouters generális apát és Balogh Piusz, a magyar cirkária vikáriusa jelenlétében választották újra csornai rendünk elöljárójának.

Fazakas Z. Márton erdélyi származású, lövétei. 1999 augusztusában költözött a csornai rendházba, pannonhalmi és budapesti tanulmányok után 2004-ben szentelték pappá.

