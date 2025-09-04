3 órája
Apátot választottak a csornai premontrei prépostságban - fotó, videó
Apátot választottak szerdán a csornai premontrei prépostságban. A rend örökfogadalmas tagjai 9 évre megerősítették tisztségében Fazakas Zoltán Márton apátot.
Apátot választottak a premontreiek
Márton apát második ciklusát kezdi meg a csornai apátság élén. Előtte hat évig kormányzó perjelként vezette a rendet. Először 2015. augusztusában választottak testvérei apátjukká, akkor Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát benedikálta apáttá.
Harangszó jelezte a választást Csornán. Nézze meg videónkban:
Fazakas Márton apát urat Jos Wouters generális apát és Balogh Piusz, a magyar cirkária vikáriusa jelenlétében választották újra csornai rendünk elöljárójának.
Fazakas Z. Márton erdélyi származású, lövétei. 1999 augusztusában költözött a csornai rendházba, pannonhalmi és budapesti tanulmányok után 2004-ben szentelték pappá.