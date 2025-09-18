szeptember 18., csütörtök

Egy összegben is érvényesíthető

1 órája

Hamarosan adómentessé válhatnak az anyák - Október 1-től már élhet vele

A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Az anyák adómentességére a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA) a legjobb ha választják. Az adóelőleg-nyilatkozat október 1-től a legegyszerűbben ezen keresztül adható be.

Személyi jövedelemadót mentességet élveznek a három gyermeket nevelő anyák október 1-től. Az anyák adómentessége minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt. A családtámogatást szolgáló kedvezmény tehát nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.

A három gyermeket nevelő anyák adómentességet élveznek. Felvételünk illusztráció. Forrás: Shutterstock Fotó: Dasha Petrenko

Anyák adómentessége

A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól. A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 990 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148 500 forint megtakarítást jelenthet. A szülők az őket megillető családi kedvezményből azt az összeget, amit az összevont adóalapba tartozó jövedelmükből nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

Egy összegben is érvényesíthető

Aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg október 1-től, így a kedvezmény már a novemberben utalt októberi fizetésben érvényesül. A kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.

 

