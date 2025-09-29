Személyi jövedelemadó: szerdától már nyilatkozhatnak a háromgyerekes anyák

Érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni a munkáltatónak, kifizetőnek. Nyilatkozni 2025. október 1-től lehet, legkényelmesebben az ONYA-ban, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején kézhez kapott fizetésben megjelenik.

A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető.

Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól.

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. De a háromgyerekes szülőknek jár a családi kedvezmény is, amely havonta további – 990 000 forinttal csökkentve az adóalapot – a gyakorlatban 148 500 forint megtakarítást jelenthet. Azt az összeget pedig, amit az szja-ból (családi adókedvezményként) nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.