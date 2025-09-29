45 perce
Személyi jövedelemadó: szerdától már nyilatkozhatnak a háromgyerekes anyák
Szerdától benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik ugyanis október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után. Anyák adómentessége: elektronikusan legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható majd be.
Mint arról korábban beszámoltunk: a három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Anyák adómentessége: az ügyfelek a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA) a legjobb ha választják.
Anyák adómentessége: hét közepétől nyilatkozhatnak
A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető –áll a NAV közleményében.
Hamarosan adómentessé válhatnak az anyák - Október 1-től már élhet vele
Érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni a munkáltatónak, kifizetőnek. Nyilatkozni 2025. október 1-től lehet, legkényelmesebben az ONYA-ban, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején kézhez kapott fizetésben megjelenik.
A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető.
Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól.
A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. De a háromgyerekes szülőknek jár a családi kedvezmény is, amely havonta további – 990 000 forinttal csökkentve az adóalapot – a gyakorlatban 148 500 forint megtakarítást jelenthet. Azt az összeget pedig, amit az szja-ból (családi adókedvezményként) nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.