szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hobby

26 perce

Amerikai autók találkoznak: mutatjuk a további különleges programokat

Címkék#bbq#Hédervár#autó#vásár#show#gyerekprogram

Kisalföld.hu

Hédervár szeptember 20-án egy igazi amerikai élményközponttá változik, hiszen  Fő út 39. szám alatt megrendezik a V8 Amerikai Autós Találkozót, amely nemcsak az autókról, hanem egy egész életérzésről szól: „Not just a Car – It’s an American Lifestyle”.

Amerikai autós találkozó helyszíne Hédervár
Amerikai autós találkozó helyszíne Hédervár.
Fotó: Empyrean

Amerikai autók vonulnak fel

A program már reggel 9 órakor kezdődik a kapunyitással és a kiállítói regisztrációval, majd egész nap látványos autófelvonulás, versenyek és show-elemek várják a látogatókat. Lesz Best V8 Show, asszonycipelő- és gumitesztverseny, valamint látványos burnout és gumifüst show is, továbbá sörpong bajnokság.

A színpadi programok között 16 órától a Pedro Skylark Duo koncertje szórakoztatja a közönséget, este pedig a Kelet lányai hastáncshow és egy fergeteges amerikai DJ party gondoskodik a hangulatról.

Mindemellett egész nap elérhető lesz a Food Truck Zóna BBQ-val, hot doggal, kürtőskaláccsal, fánkokkal, valamint kézműves és termelői vásár, gyerekprogramok, SUP és quad élmények.

Egy nap, ahol dübörögnek a motorok, sistereg a grill, és minden az amerikai életstílusról szól!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu