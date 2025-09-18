Amerikai autók találkoznak: mutatjuk a további különleges programokat

Hédervár szeptember 20-án egy igazi amerikai élményközponttá változik, hiszen Fő út 39. szám alatt megrendezik a V8 Amerikai Autós Találkozót, amely nemcsak az autókról, hanem egy egész életérzésről szól: „Not just a Car – It’s an American Lifestyle”.

Amerikai autós találkozó helyszíne Hédervár.

Fotó: Empyrean

Amerikai autók vonulnak fel

A program már reggel 9 órakor kezdődik a kapunyitással és a kiállítói regisztrációval, majd egész nap látványos autófelvonulás, versenyek és show-elemek várják a látogatókat. Lesz Best V8 Show, asszonycipelő- és gumitesztverseny, valamint látványos burnout és gumifüst show is, továbbá sörpong bajnokság.

A színpadi programok között 16 órától a Pedro Skylark Duo koncertje szórakoztatja a közönséget, este pedig a Kelet lányai hastáncshow és egy fergeteges amerikai DJ party gondoskodik a hangulatról.

Mindemellett egész nap elérhető lesz a Food Truck Zóna BBQ-val, hot doggal, kürtőskaláccsal, fánkokkal, valamint kézműves és termelői vásár, gyerekprogramok, SUP és quad élmények.