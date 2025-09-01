Kész lett az iskolakezdésre, de egy valami még mindig hiányzik belőle

Győrben, az Adyváros és Szabadhegy között az aluljáró építése 1979 tavaszán kezdődött meg, melyet az iskolakezdésre át is adtak. A megnövekedett forgalom miatt szükségessé vált az átjáró korszerűsítése. Az út kiszélesítése, a karos sorompó fénysorompóra cserélése és gyalogos aluljáró építése, ami különösen fontos volt, mivel az 1978. szeptember 2-án átadott Konini úti Általános Iskolába (Szabadhegyi Közoktatási Központ) nagyon sok gyerek járt Adyvárosból – számolt be róla a regigyor.hu.

A forgalmas győri aluljáró még ma sem akadálymentes.

Fotó: Picasa

Aluljáró komoly hiányossággal

Lapunk 1979. szeptember 6-i számában az öröm mellett komoly hiányosságról is írt: "Biztonságossá vált a vasúton való átkelés, nem kell a sínek között mászkálni. Van azonban egy kellemetlen szépséghibája az aluljárónak. Tervezésekor, építésekor nem számoltak a babakocsisokkal – amelyek pedig nem ritkák errefelé, lévén, hogy a két új lakótelepen zömében fiatal házasok élnek. Nekik a kocsit kézben kell le-felcipelni a lépcsőn. Azaz nem kell, hiszen áttolhatják a síneken, a gyalogosok számára készült – a meggondolatlan átszaladgálást akadályozó – labirintuson keresztül. A kerékpárosok meg áttekerhetnek az úttesten, semmi sem tiltja.”

A tervezők, az építők vizsgálták mit lehet tenni. Kiderült: emmit. A lejárókat a közművek miatt nem lehet meghosszabbítani, a meglévő lépcső pedig túl meredek ahhoz, hogy valamelyik szélén simára betonozott átjárót készítsenek a gyerekkocsiknak.

A magyarázatok között szerepelt, hogy ennyi pénz volt rá, szűk hely állt rendelkezésre, kikötései voltak a vasútnak is, gyorsan kellett tervezni, építeni, hogy az iskolakezdésre elkészüljön és ne akadályozza a hőtávvezeték fektetését sem.

Eltelt majd 40 év, a gyalogos aluljáró azonban ma sem akadálymentes.