Az állatvédelemről tartottak roadshow-t pedagógusoknak Sopronban és Mosonmagyaróváron - fotók
Az állatvédelem témájában tartottak roadshowkat Sopronban és Mosonmagyaróváron a vármegye pedagógusainak. Az állatvédelmi témahét keretében a lehetőségekre is felhívták a figyelmet.
Az Igazságügyi Minisztérium Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság országosan szervez Pedagógus Roadshowkat: Sopron mellett Mosonmagyaróváron várták a vármegye bölcsődéiben, óvodáiban, általános és középiskoláiban dolgozó pedagógusokat. A mosonmagyaróvári állatvédelemmel kapcsolatos programnak a Kossuth Gimnázium adott otthont.
Az állatvédelem fontosságáról beszéltek
Ahogy a soproni programon Farkas Ciprián polgármester és Marek János, a Soproni Tankerületi Központ vezetője, úgy Mosonmagyaróváron Szabó Miklós polgármester és dr. Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatója is az állatvédelem fontosságáról beszélt köszöntőjében.
A mosonmagyaróvári városvédő kitért arra, hogy az idei augusztus 20-ai tűzijátékot az állatok védelmében hagyták el, az arra szánt összeget egymillió forinttal kiegészítve macskák ivartalanítására fordítják, egyeztetve a helyi állatorvosokkal.
Az állatvédelem fontosságáról tartottak előadásokat Sopronban és MosonmagyaróváronFotók: Kerekes István
Dr. Nagy Adél kiemelte, az állatvédelemre fogékonyak a gyermekek, kiválóan befogadják az átadott ismereteket, melyek tantárgyakon átívelnek. A téma elmélyítését segíti az ökoiskola, iskolakert program mellett a fenntarthatósági témahét is. Makkosné Petz Brigitta, a Kossuth Gimnázium főigazgatója mint mondta, büszkék arra, hogy méltónak találták az intézményt a roadshow helyszíneként, és bízik benne, hogy a jelenlevők inspirációkat kapnak a témában, hogy átadhassák a gyermekeknek az állatok és a természet szeretetét, továbbá a felelős állattartást is erősítik.
Állatvédelem: a témahetet népszerűsítik
– 2022-ben indítottuk útjára az állatvédelmi témahetet. Tavaly már több mint 317 ezer gyermeket regisztráltak a pedagógusok, idén ezt szeretnénk túlszárnyalni. Ennek érdekében ismét roadshowra indultunk, szeretnénk minél több pedagógust is elérni, és megmutatni nekik, hogy mit jelent az állatvédelem-pedagógia, azt hogyan lehet beépíteni a mindennapokba – tudtuk meg dr. Koska Hedvigtől, az állatvédelmi témahét koordinátorától, hozzátéve, hogy az óra- és projekttervek elérhetőek a pedagógusok számára.
Nem véletlen, hogy a Kossuth-gimnázium adott otthont a rendezvénynek. Amint azt Liziczai Márk pedagógus kiemelte, három éve állatbarát iskola az intézmény, tavaly az Év Állatbarát Iskolája voltak. Továbbá ők az egyedüli olyan iskola, mely külsős csoportok számára is nyújt lehetőséget az állatvédelmi témahetekben. Az időpontokat hamarosan közzé teszik és várják a jelentkezőket. Egyébként a középiskola állatkertjében 167 fajról gondoskodnak. Az állatok gondozásából a gyerekek is kiveszik részüket.