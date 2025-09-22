Az állatvédelemről tartottak roadshow-t pedagógusoknak Sopronban és Mosonmagyaróváron - fotók

Az Igazságügyi Minisztérium Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság országosan szervez Pedagógus Roadshowkat: Sopron mellett Mosonmagyaróváron várták a vármegye bölcsődéiben, óvodáiban, általános és középiskoláiban dolgozó pedagógusokat. A mosonmagyaróvári állatvédelemmel kapcsolatos programnak a Kossuth Gimnázium adott otthont.

A pedagógusok figyelmét hívták fel az állatvédelemre. A felvétel Mosonmagyaróváron készült. Fotó: Kerekes István

Az állatvédelem fontosságáról beszéltek

Ahogy a soproni programon Farkas Ciprián polgármester és Marek János, a Soproni Tankerületi Központ vezetője, úgy Mosonmagyaróváron Szabó Miklós polgármester és dr. Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatója is az állatvédelem fontosságáról beszélt köszöntőjében.

A mosonmagyaróvári városvédő kitért arra, hogy az idei augusztus 20-ai tűzijátékot az állatok védelmében hagyták el, az arra szánt összeget egymillió forinttal kiegészítve macskák ivartalanítására fordítják, egyeztetve a helyi állatorvosokkal.