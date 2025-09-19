2 órája
Állatorvosi ügyelet Győr-Moson-Sopronban
2025. szeptember 20-21
Az állatorvosi ügyelet csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján vehető igénybe, sürgős és életveszélyes esetek ellátására!!!
Csorna város és környéke I.
Csorna-Farád- Jobaháza- Rábatamási- Bogyoszló- Magyarkeresztúr- Sopronnémeti- Szil- Zsebeháza- Potyond- Páli- Vág- Rábasebes- Szany- Szilsárkány- Pásztori- Rábaszentandrás- Sobor- Egyed- Rábapordány- Dör- Rábacsanak
Csorna város és környéke II.
Csorna-Bágyogszovát- Bodonhely- Rábacsécsény- Kisbabot- Rábaszentmihály- Mérges- Kóny- Enese- Bősárkány- Barbacs- Maglóca- Acsalag- Markotabödöge- Cakóháza- Tárnokréti- Rábcakapi- Fehértó- Győrsövényház- Földsziget- Bezi
az ügyelet pénteken 16 órától 21 óráig
szombaton és vasárnap reggel 8 órától 21 óráig tart
Dr. Rácz Sándor 06-30/485-7212
Győri Kisállatrendelői ügyelet
Kapuvár és Sopron környéke
az ügyelet pénteken 16 órától 21 óráig szombaton és vasárnap reggel 8 órától 21 óráig tart
Kapuvár- Agyagosszergény- Fertőendréd- Vitnyéd- Miklósmajor- Osli- Öntésmajor- Babót- Veszkény- Szárföld- Mihályi- Kisfalud- Himód- Gyóró- Vadosfa- Rábakecöl- Edve- Vásárosfalu- Beled- Cirák- Dénesfa- Vica- Hövej Lővő- Völcsej- Szakony- Zsira- Und- Gyalóka- Egyházasfalu- Újkér- Nemeskér- Iván- Röjtökmuzsaj-Sopronhorpács-Sopronkövesd-Ebergőc-Nagylózs-Pinnye-Fertőd-Fertőszéplak-Répceszemere-Csáfordjánosfa-Csér-Pusztacsalád-Répcevis-Fertőszentmiklós-Sarród-Nyárliget-Tőzeggyármajor,Fertőújlak-Hegykő-Hidegség-Fertőhomok-Csapod-Petőháza-Fertőboz-Pereszteg-Nagycenk-Kópháza
Dr. Nagy Ottó 06-20/2222-983