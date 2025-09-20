szeptember 20., szombat

Nem mindennapi kiárusítás

1 órája

Így tarolt az 5 forintos ALDI-akció, sáskaként lepték el az emberek a boltokat

A mintegy 700 000 termékből álló készlet szinte 100%-a elfogyott. Az akciós árucikkeket választó közel 160 000 vásárló számára összesen több mint 1,4 milliárd forintnyi segítséget jelentett az árcsökkentés – derült ki az ALDI-akcióról a vállalat közleményéből.

Kisalföld.hu

Az ALDI-akció szeptember 11-én indult, egy egyhetes leárazás várta a vásárlókat szinte valamennyi készleten lévő ruházati termékére és cipőjére. Az első napon minden érintett termék 1000 forintos egységáron volt kapható, majd napról napra csökkentek az árak, végül szeptember 17-én mindössze 5 forintért lehetett hozzájutni új ruhához vagy cipőhöz. A leárazás közel 700 különböző terméket – férfi- és női pólókat, ruhákat, zoknikat, nadrágokat, cipőket, papucsokat, kesztyűket, kabátokat – érintett, a teljes árukészlet közel 700 000 termék volt.

ALDI-akció
Sikerrel zárult az ALDI-akciója. Forrás: ALDI

5 forintos ruha: ilyen volt az ALDI-akciója

Az akció az ALDI magyarországi történetének egyik legkiemelkedőbb eredményét hozta. Egyetlen hét alatt közel 160 000 vásárló élt a lehetőséggel és vásárolt a szenzációs kedvezménynek köszönhetően ruhát és cipőt. A rendkívüli érdeklődés nem meglepő, hiszen számos kabát, ruha és lábbeli esetében már az első napon érvényes 1000 forintos darabár is 75-90%-os kedvezményt jelentett az eredeti árhoz képest. A leárazás induló napján mintegy 290 000, a második napon több mint 163 000, de még a harmadik napon is közel 100 000 termék kelt el. Sokan gondoskodtak családjuk ruhatárának frissítéséről az ALDI-ból: a leárazott vadonatúj termékeket vásárlók átlagosan több mint négy árucikket választottak.

A legnagyobb forgalmat vidéken a Szentesen, a Kalocsán, illetve a Békéscsaba, Andrássy u. 71-73. szám alatti ALDI-üzletek érték el, míg a fővárosban a XXI. kerületi Rákóczi Ferenc úti, a XVIII. kerületi Cziffra György utcai és a XV. kerületi Késmárk utcai áruházak bizonyultak a legnépszerűbbeknek.

„Célunk, hogy vásárlóinknak a legjobb árakat és a lehető legtöbb segítséget nyújtsuk, legyen szó élelmiszerről, vagy nem élelmiszer jellegű termékről. A most zárult ruházati és cipőakciónkkal több mint 160 000 ember – egy Szeged nagyságú város lakosságának megfelelő vásárló – élt. Büszkék vagyunk rá, hogy ezzel a rendkívüli akcióval jelentős mértékben segíthettük a magyar vásárlókat: összesen 1,4 milliárd forintnyi kedvezményt adtunk, ennyivel több megtakarítás maradt a családok, diákok és dolgozók pénztárcájában” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

 

