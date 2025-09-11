szeptember 11., csütörtök

1000 forintért ruha és cipő

4 órája

Megrohamozták a győriek az Aldikat: turkáló hangulat az ikonikus középső sorokon

Címkék#üzlet#Aldi Magyarország#aldi termék

Az Aldi üzletlánc elképesztő akciója rengeteg embert vonzott a győri boltokba. Ezer forint minden cipő és ruha, ráadásul még ez az alacsony ár is tovább csökken jövő hét csütörtökig. A Királyszék utcai Aldiban jártunk, hogy felszívjuk a hangulatot.

Pardavi Mariann

– Ha látsz munkásruhát, szólj, kérlek – kérte a barátnőjét egy középkorú asszony, aki a férjét szerette volna felruházni ezer forintért. Nem kellett sokat keresgélnie, sikerrel járt: az Aldi mindenféle gyerek-, női- és férfiruhát kínált a meghirdetett alacsony áron. Az akció első napján ezer forintért kínáltak minden ruhaneműt, a kedvezmény folyamatosan fokozódik. 

Aldi: akár 5 forintos árért lehet hamarosan beszerezni ruhaneműket a német diszkontláncnál.
Aldi akció: hihetetlen áron cipő, ruha

Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért volt kapható az Aldi összes üzletében, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni. A választékban női-, férfi- és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így biztos, hogy a család minden tagja talál magának újdonságot. A készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

Az Aldi Királyszék utcai eladója kérdésünkre elárulta, minden cipőt és ruhát kitettek az üzletek középső soraira, nem frissül a készlet. Vagyis egyre kevesebb termék között válogathatnak azok, akik le akarnak csapni az olcsó darabokra. Az első nap reggelén a középső sorban sok méret és áru közül lehetett válogatni: főleg kismamák és idősebb hölgyek fürkésztek a fémgondolák mellett. Szinte turkálóhangulat alakult ki az Aldi akciójának első napján.

 

 

